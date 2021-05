Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag in Ochsenhausen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß das Auto mit dem Fahrzeug einer 32-Jährigen zusammen, die entgegenkam. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen. Laut Polizeibericht fuhr die 32-jährige Autofahrerin mit einem BMW kurz nach 16 Uhr von Eichen in Richtung Laubach. Dort soll ihr ein unbekanntes Auto entgegengekommen sein, das auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei soll es sich laut Polizei um einen weißen Opel gehandelt haben. Um einen Unfall zu vermeiden, wich die Fahrerin des BMW nach rechts aus. Dennoch stießen die Fahrzeuge an den Spiegeln zusammen. Der Unbekannte fuhr weiter. Diesen Fahrer sucht nun die Polizei Ochsenhausen (Telefonnummer 07352/202050).