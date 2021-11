Unbekannte beschmieren Schule und Halle

Ende vergangener Woche haben Unbekannte Zahlen und Buchstaben in schwarzer Farbe an die Wände einer Schule und einer Sporthalle in Ochsenhausen gesprüht. Auch eine Tischtennisplatte soll auf dieselbe Weise besprüht worden sein. Der Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

Die Polizei erinnert daran, dass illegale Graffitis ein teures Vergnügen bleiben. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro.