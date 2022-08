Unachtsamkeit führt zu einem Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit hat ein 29-jähriger Autofahrer am Dienstag bei Ochsenhausen einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 68-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit einem VW auf der B 312 zwischen Ringschnait und Ochsenhausen unterwegs. Vor ihm mussten in der Biberacher Straße zwei Autos anhalten, da ein Autofahrer nach links in die Alte Straße einbog. Dass der VW-Fahrer und die beiden Autos davor bremsten, übersah ein nachfolgender 29-Jähriger und fuhr mit seinem Mercedes auf den VW auf. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand. Die Polizei aus Biberach nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden an den beiden Autos beträgt laut Polizei rund 3500 Euro.