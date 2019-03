Ummendorf siegt im Kellerduell mit 2:1

Der TSV Ummendorf ist gut in das Fußballjahr 2019 gestartet. Im Kellerduell der Bezirksliga Riß siegte das bisherige Schlusslicht beim SV Reinstetten mit 2:1 und hat ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Für die Gastgeber brechen dagegen wohl schwere Zeiten an. Den spielentscheidenden Treffer setzten die Gäste in der Schlussphase der spielerisch nicht hochwertigen, aber sehr kampfbetonten Begegnung.

Der böige Wind bereitete auf dem Kunstrasenplatz in Ochsenhausen zunächst einige Probleme für beide Teams. Viele gut gemeinte Aktionen endeten meist mit zu langen Bällen, die erste gute Aktion der Partie ging auf das Konto der Gäste. Kalle Politz konnte nach einem Steckpass von Matthias Hatzing im letzten Moment am Torschuss gehindert werden. Beim anschließenden Eckball von Eric Sommer stieg Ummendorfs Innenverteidiger Johannes Romer (15.) am höchsten und köpfte zum 0:1 ein. Die Gastgeber kamen danach wohl zu einer leichten optischen Überlegenheit, im letzten Spieldrittel gewannen die Gäste aber die entscheidenden Zweikämpfe. Ein wegen Abseits zurecht nicht anerkannter Treffer von Philipp Kolb und ein Flachschuss von Marco Matzkat waren die einzigen guten Offensivaktionen der Gastgeber. Bei den Gästen hatte Eric Sommer bei einem Freistoß, der knapp das Tor verfehlte, kein Abschlussglück.

Eine kurze Drangperiode des SVR nach dem Wechsel entpuppte sich als Strohfeuer, die Gäste hatten bei einem Hatzing-Schuss das 0:2 auf dem Fuß. Mitte der zweiten Hälfte verstärkte dann die Heimelf den Druck und kam nicht unverdient zum Ausgleich. Robin Kammerlander (70.) verwertete eine Flanke von Marcel Rau am langen Pfosten zum 1:1. Matthias Leichtle (78.) stand nach einem langen Ball allein vor dem Gästekeeper, brachte das Spielgerät aber nicht unter Kontrolle. Viel besser machte das TSV-Akteur Kalle Politz (86.), der ein sehenswertes Solo von der Außenlinie mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 1:2 erfolgreich abschloss.