U18-Teams messen sich bei „Württembergischen“ in Ochsenhausen

Die sechs besten U18-Volleyball-Mädchenteams aus Württemberg treten am Samstag in Ochsenhausen an, um den diesjährigen Titelträger auszuspielen. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle.

Im Vorfeld mussten sich die Mannschaften über die zwei württembergischen Leistungsstaffeln für die Titelkämpfe qualifizieren. Dies haben in der Staffel Nord der TV Niederstetten und der TSV Birkach geschafft. Direkt qualifiziert ist der Allianz MTV Stuttgart als VLW-Kaderstützpunkt gewesen. Aus der Südstaffel werden der FV Tübinger Modell, der TSV Blaubären Flacht und als Staffelsieger der Gastgeber SV Ochsenhausen am Start sein. In der Vorrundengruppe A spielt Tübingen, Stuttgart und Birkach, die Gruppe B besteht aus Ochsenhausen, Flacht und Niederstetten.

Die ersten beiden jeder Gruppe spielen anschließend im Überkreuzvergleich um den Einzug ins Finale. Die beiden Drittplatzierten spielen die Plätze fünf und sechs aus. Die Halbfinals werden nach SVO-Angaben gegen 15.30 Uhr beginnen. Die beide Finalisten qualifizieren sich für die Regionalmeisterschaft, die am 29. März, in Südbaden ausgetragen wird.