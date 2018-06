U18 des SV Ochsenhausen wird Bezirksmeister

Mit einer guten Leistung errangen die U18-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen etwas überraschend den Titel des Bezirksmeisters in der Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Das teilt der SVO in einer Pressemeldung mit.

Überraschend einerseits deshalb, weil bis auf eine ältere Spielerin das U16-Team im Einsatz war und weil andererseits krankheitshalber keine Zuspielerin zur Verfügung stand. Deshalb musste die U14-Spielerin Theresa Habrik diese Rolle übernehmen, und sie machte es nicht schlecht.

Sie hatte natürlich auch mit den Mittelangreiferinnen Luisa Wiest und Marie Habrik zwei sichere Punktegarantinnen an ihrer Seite, dazu mit Evelyn Stiben und Jasmin Sauter zwei druckvolle Außenangreiferinnen und sichere Annahmespielerinnen zur Verfügung. Und Sicherheit brachte auch Libera Nicole Rapp ins Mannschaftsgefüge, die die Diagonalspielerin Maja Bednarek in Annahme und Abwehr entlastete.

Derby gleich zum Auftakt

So gelang gleich im Auftaktspiel gegen den Staffelmeister TG Biberach ein klares 2:0 (25:14, 25:15). Dabei waren die Gegnerinnen noch nicht so ganz wach, deuteten aber ihr Potenzial in einigen Situationen an. Im zweiten Gruppenspiel traf der SVO auf den TV Kressbronn und siegte hier leicht mit 25:9 und 25:8. Das Halbfinale bestritt man gegen den SV Horgenzell. Die in ihrer Gruppe zweitplatzierten Gegnerinnen hatten gegen den TSV Saulgau 0:2 verloren und gegen den VfB Ulm 2:1 gewonnen. Hier zeigten die SVO-Mädchen, dass sie langsam immer besser harmonierten und siegten mehr als deutlich mit 25:9 und 25:3.

Im Finale stand man wiederum der TG Biberach gegenüber, die ihre folgenden Gegnerinnen ebenfalls sicher besiegt hatte. Jetzt waren die Kreisstädterinnen aber richtig in der Spur und es entwickelte sich ein interessantes und heiß umkämpftes Duell. Des Öfteren konnten die Gäste ihre körperlichen Vorteile in die Waagschale werfen, mit viel Einsatz und einem guten Abwehrverhalten überstand man aber deren zwischenzeitliche Drangperioden. So war der erste Satz bis zum 21:21 völlig ausgeglichen, dann aber setzten sich die Rottumtälerinnen mit 25:21 doch noch kurz ab und führten so mit 1:0. Nach ausgeglichenem Beginn erspielte sich der SVO bis zum 17:8 einen klaren Vorsprung, aber die TG-Mädchen gaben noch nicht auf. Punkt für Punkt kämpften sie sich wieder heran und als SVO-Trainerin Inge Arendt bei 23:22 eine Auszeit nehmen musste, stand der Satz Spitz auf Knopf. Doch unter dem größten Druck vermieden die SVO-Mädchen leichte Fehler und genau dies führte letztlich zum umjubelten 25:23, das den Titelgewinn bedeutete.