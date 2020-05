TTF-Zugang Kanak Jha: „Eine tolle Gelegenheit für mich“

Mit Kanak Jha haben die TTF Liebherr Ochsenhausen die aktuelle Nummer 27 der Weltrangliste für die kommende Saison in der Tischtennis-Bundesliga verpflichtet (SZ berichtete). Der US-Amerikaner kommt vom Ligakonkurrenten TTC Zugbrücke Grenzau. Im Interview spricht der 19-Jährige über seine Stärken und Schwächen, seinen neuen Club und die Liga sowie die Ziele mit den TTF.

Ist es etwas besonderes für Sie, kommende Saison für die TTF, gemeinsam in einem Team mit Hugo Calderano und Simon Gauzy, aufschlagen zu können?

„Ja, unbedingt. Ich habe noch nie zuvor in einer Mannschaft mit solchen Spielern und absoluetn Leistungsträgern zusammen gespielt. Hugo und Simon sind Spieler, zu denen ich während meiner bisherigen Karriere immer aufgeblickt habe und ich bin begeistert, nun mit ihnen gemeinsam für einen Verein wie die TTF Liebherr Ochsenhausen spielen zu können. Beide spielen auf einem sehr hohen Level und ich hoffe, etwas von ihrem Spielverständnis lernen und mir zu Eigen machen zu können.“

Wie waren Ihre Eindrücke aus ihrer ersten Bundesliga-Saison in Grenzau? Wie stark schätzen Sie die Liga ein?

„Es war für mich komplettes Neuland, in der Bundesliga zu spielen. Die Liga ist etwas anderes als das, was ich bis dahin aus internationalen Wettkämpfen gewöhnt war, das Niveau ist extrem hoch. Es war für mich anfangs ein harter Lernprozess, zumal ich einen ziemlichen Druck verspürte, mich gut zu präsentieren, gerade auch, weil es die Mannschaft nicht leicht hatte. Ich freue mich jedenfalls, dass ich es hinbekommen habe, mich auf das hohe Level einzustellen und in der Rückrunde recht gut zu spielen.“

Glauben Sie, dass Sie das intensive Training in Ochsenhausen rasch weiter voran bringen wird?

„Davon bin ich überzeugt. Ich hatte mich schon in Grenzau, wo ich die letzten drei Jahre überwiegend trainiert habe, regelmäßig verbessert. Und nun sehe ich eine besonders gute Chance, mich in einem neuen Club mit neuem Umfeld, einer sehr starken Trainingsgruppe und sehr gutem Trainerteam weiter zu steigern, wie es so viele Spieler schon vor mir in Ochsenhausen geschafft haben. Das ist eine tolle Gelegenheit für mich, mich weiter zu entwickeln und mein Potenzial voll auszureizen. Aber ich werde hart dafür arbeiten müssen, es liegt letztlich in meiner Hand, was ich aus den guten Bedingungen mache.“

Wo liegen derzeit Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen?

„Mein Kampfgeist, Siegeswille und meine gute Psyche schätze ich als Stärken ein. Zudem bin ich technisch schon recht weit und kann das Spiel der meisten Gegner ziemlich gut lesen. Eine Schwäche sehe ich daran, dass meine Physis noch nicht so gut ist wie die mancher Topspieler. An meiner Power muss ich noch intensiv arbeiten.“

Wie gehen Sie in wichtige Wettkämpfe?

„Abseits des Tischs bin ich ein lockerer, entspannter Typ, auch während der Turniere. Wie ich dann am Tisch stehe, hängt schon sehr stark davon ab, wie ich mich unmittelbar vorher fühle und wie sich das Spiel entwickelt. Ich versuche immer, so fokussiert und konzentriert wie möglich zu bleiben und mich nicht nervös zu machen. Aber ein kleines bisschen Nervosität bei wichtigen Wettkämpfen ist schon okay. Das kann mir auch helfen, gut ins Spiel zu finden, sofern ich es im Griff habe und kontrollieren kann.“

Welche Ziele wollen Sie in der kommenden Saison mit Ochsenhausen erreichen?

„Ich will versuchen, in jedem Match für die TTF mein bestes Tischtennis zu zeigen und auch kämpferisch alles zu geben. Und ich will meinem neuen Verein natürlich helfen, so weit wie möglich in Meisterschaft und Pokal zu kommen.“

Was sind Ihre generellen Ziele im Tischtennissport?

„Natürlich möchte ich auch in der Weltrangliste so weit wie möglich nach oben kommen, mache dies aber nicht an einer bestimmten Position fest. Wichtig ist, dass ich mein Spiel weiterentwickeln und mich kontinuierlich verbessern kann, damit ich auch tatsächlich ein Weltklassespieler werde. Die Weltranglistenposition wird dann mein Leistungsniveau entsprechen widerspiegeln.“