TTF wollen zu Düsseldorf aufschließen

Ochsenhausen (sz) - Ein schweres Spiel in der Tischtennis-Bundesliga liegt vor den TTF Liebherr Ochsenhausen. Sie müssen am Freitagabend um 18 Uhr in Pfaffenhofen zum Derby gegen den TTC Neu-Ulm antreten. In der dortigen Sporthalle der Hermann-Köhl-Schule tragen die Neu-Ulmer derzeit ihre Heimspiele aus. Ochsenhausen kann mit einem Sieg mit Spitzenreiter Düssledorf gleichziehen.

Der Tabellenvierte Neu-Ulm, mit 10:0 Punkten in die Saison gestartet, und nun, nach einem kleinen Zwischentief, bei 12:6 Zählern angekommen, ist definitiv ein heißer Play-off-Kandidat und wird den TTF alles abverlangen. Das Team des ehemaligen Ochsenhauser Trainers Dmitrij Mazunov ist im zweiten Bundesligajahr deutlich besser aufgestellt als in der zurückliegenden Saison. Und auch da konnten Simon Gauzy und Kollegen den Derbygegner nicht einfach aus der Halle schießen. Einmal musste Ochsenhausen sogar dem Gegner gratulieren. Vergangene Saison setzten sich die TTF mit 3:2 im Pokal-Achtelfinale in Neu-Ulm durch und gewannen das Bundesligarückspiel zu Hause mit 3:1. Das Hinspiel war dagegen mit 1:3 verloren gegangen.

Nach vier Siegen in Folge sind die TTF Spitzenreiter Düsseldorf (16:2 Punkte) mit 14:2 Zählern ganz dicht auf die Pelle gerückt und wollen durch einen Derbyerfolg mit der Borussia gleichziehen. Und am Montagabend kommt es in Düsseldorf zum großen Showdown, das dann vielleicht sogar als Champions-League-Sieger antritt.

„Dima“ Mazunov kann gegen seinen Ex-Verein auf den kompletten Kader setzen, er konnte zudem zuletzt mit allen Spielern täglich gemeinsam trainieren, vom Chinesen Hao Shuai einmal abgesehen. Durchaus möglich also, dass der Neu-Ulmer Franzose Emmanuel Lebesson (Bundesliga-Bilanz: 7:5) nicht nur auf seinen Nationalmannschaftskollegen Simon Gauzy treffen wird, sondern auch auf Ochsenhausens nominellen Spitzenmann Hugo Calderano.

Zum Neu-Ulmer Kader gehören außerdem der frühere Ochsenhauser Tiago Apolonia (5:6), der 18-jährige Russe Vladimir Sidorenko (4:4), der vergangene Saison noch für die TTF aufschlug, das junge deutsche Talent Kay Stumper und der ehemalige Weltklasse-Spieler Hao Shuai. In der Besetzung Lebesson, Apolonia und Sidorenko ist Neu-Ulm schwer zu schlagen und zudem auch noch doppelstark – die Formationen Apolonia/Sidorenko und Lebesson/Apolonia sind noch ungeschlagen.

Die Ochsenhauser Tischtennisspieler wissen, dass sie in Pfaffenhofen ein heißer Tanz erwartet. Gleichwohl stehen alle TTF-Profis zur Verfügung. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in den letzten beiden Auswärtsspielen des Jahres gegen Neu-Ulm und Düsseldorf das Maximum zu erreichen“, sagt der Ochsenhauser Cheftrainer Fu Yong. „Damit möchten wir am Freitagabend im Derby gegen Neu-Ulm beginnen. Wir zählen Neu-Ulm zu den Play-off-Anwärten.“