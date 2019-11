TTF wollen Vorrunde erfolgreich abschließen

Wenig Zeit zum Durchatmen bleibt den TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga. Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Borussia Düsseldorf am Sonntag in Ehingen ist der amtierende deutsche Meister und aktuelle Tabellendritte bereits wieder am Dienstagabend (Spielbeginn: 19 Uhr) beim heimstarken Post SV Mühlhausen gefordert.

Eine schwierige Aufgabe wartet auf die TTF zum Abschluss der Vorrunde. Die Thüringer sind derzeit Tabellensiebter mit 10:10 Punkten. Die Ochsenhauser wollen ihre Position – die TTF liegt derzeit zwei Punkte hinter dem führenden Duo Saarbrücken und Düsseldorf – durch einen weiteren Sieg festigen. Doch das dürfte nicht einfach werden. In der engen Postler-Halle am Kristanplatz hat sich der Club aus Oberschwaben in den letzten Jahren immer schwergetan. Somit ist es auch ein ganz anderes Spiel als noch vor vier Wochen im Pokal-Viertelfinale, als die TTF durch einen 3:0-Sieg gegen Mühlhausen das Ticket für das Pokal-Final-Four am 4. Januar in Neu-Ulm lösen konnten. Auch wenn es ein Heimspiel war, mussten Hugo Calderano (gegen Mengel) und Simon Gauzy (gegen Habesohn) dabei über die volle Distanz gehen, während Stefan Fegerl (gegen Jancarik) nur einen Satz abgab.

Kontinuierlich nach oben gearbeitet

Der Post SV Mühlhausen hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gearbeitet. Daniel Habesohn ist ein wichtiger Faktor bei den Postlern. Mit seiner Erfahrung geht er als Leitwolf voran und erzielt sehr gute Ergebnisse. Ihm assistiert Steffen Mengel als Nummer zwei – der deutsche Einzelmeister von 2013 ist nach diversen Verletzungsrückschlägen inzwischen wieder in der Form, die ihn vor Jahren gefürchtet machte. Der Tscheche Lubomir Jancarik ist ebenfalls ein international erfahrener Spieler. Und Vizeeuropameister Ovidiu Ionescu zeigt immer wieder große Formschwankungen, an guten Tagen ist er aber nur ganz schwer zu schlagen. Die Thüringer verfügen über eine sehr ausgeglichen besetzte Truppe, in der jeder immer für Punkte gut ist.

TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov erwartet ein schweres Spiel, ist aber optimistisch. „Nach dem tollen Sieg gegen Düsseldorf fahren wir nun mit einer breiten Brust nach Mühlhausen. Dort wollen wir wieder angreifen und versuchen, zwei Punkte mit nach Ochsenhausen zu nehmen“, sagt er. „Ich hoffe, wir können dabei an unsere Leistung gegen Düsseldorf anknüpfen – wenn wir das schaffen, dann haben wir auch gegen den heimstarken Post SV Mühlhausen eine Chance.“