TTF wollen Titelfavorit Derby-Fight liefern

Weitere Zusammenfassungen sind nach TTF-Angaben in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern geplant. So gibt es die Highlights auch im ZDF-Sportstudio-Format Reportage (Sonntag ab 17.10 Uhr), in der ARD-Sportschau (Sonntag ab 19.15 Uhr), den Nachrichtenformaten des SWR sowie in einer 30-minütigen Sondersendung im Saarländischen Rundfunk (Sonntag ab 18.45 Uhr) zu sehen.

In der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena kommt es am Sonntag vor einer Rekordkulisse zum großen Tischtennis-Pokal-Showdown. Mittendrin sind die TTF Liebherr Ochsenhausen, deutscher Pokalsieger in den Jahren 2002, 2003, 2004 und 2019, die auf dem Weg zum Liebherr-Final-Four die Bundesligarivalen Bad Königshofen und Grenzau in souveräner Manier ausgeschaltet haben. Im Halbfinale treffen die Oberschwaben um 11 Uhr im Derby auf den TTC Neu-Ulm, den sie kurz vor Weihnachten in der Bundesliga mit 3:0 geschlagen haben. Doch da trat der Nachbar aus dem Westen sozusagen mit dem „B-Team“ an.

Natürlich will Neu-Ulm sicherlich die TTF „standesgemäß“ aus der Halle schießen, um ins Endspiel einzuziehen. Doch das will das hoch motivierte Quintett von Ochsenhausens Cheftrainer Fu Yong vor mehr als 5.000 Zuschauern nicht mit sich geschehen lassen. Simon Gauzy, Shunsuke Togami, Alvaro Robles, Can Akkuzu und Samuel Kulczycki – alle brennen auf das Pokalduell und würden zu gern ins Finale einziehen.

Die Zielsetzung der Neu-Ulmer ist klar: Man will den Pokalwettbewerb gewinnen und möglichst auch die Champions League. Die Bundesliga genießt in den Planungen nicht die höchste Priorität. Der Kader des TTC ist neben den Spielern des „B-Teams“ sehr stark besetzt mit Weltstars wie dem Deutschen Dimitrij Ovtcharov (Weltrangliste/WRL: Platz 11), dem Taiwaner Lin Yun-Ju (WRL: 8) und dem Schweden Truls Möregårdh (WRL: 5). In der Champions League, nicht aber in der Bundesliga und im Pokal, ist ferner der Weltranglistenvierte Tomokazu Harimoto (Japan) für den TTC spielberechtigt. Es ist damit zu rechnen, dass Ovtcharov, Lin und Möregårdh am Sonntag gegen die TTF auflaufen werden – und gegen ein solches Trio hat es jede Mannschaft der Welt sehr schwer. Gecoacht wird diese Weltauswahl internationaler Starspieler vom Neu-Ulmer Trainer Dmitrij Mazunov, der vor wenigen Jahren noch Gauzy und Co. trainiert hat und dementsprechend die Stärken und Schwächen der TTF-Spieler gut kennt. Er wird die Neu-Ulmer Asse sicher taktisch gut einstellen.

Während die Ochsenhauser und Neu-Ulmer aufeinandertreffen, läuft zeitgleich am anderen Tisch das zweite Halbfinale zwischen Rekordmeister und Rekordpokalsieger Borussia Düsseldorf und Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken. Vor einem Jahr durften die Saarländer am Ende jubeln, nachdem sie den Rivalen aus dem Rheinland im Finale mit 3:1 besiegt hatten.

Der Derbysieger trifft folglich auch im Finale (ab 15 Uhr) auf einen absoluten Hochkaräter. Dabei wäre es fast egal, ob man die Düsseldorfer mit Boll und den in letzter Zeit fast noch stärkeren Dang Qiu und Anton Källberg erwischen würde oder das Team von der Saar mit Darko Jorgic (WRL: 9) und Patrick Franziska (WRL: 13).

„Wir haben vergangenen Freitag wieder mit dem Training angefangen und konnten uns eine gute Woche intensiv auf das Final Four vorbereiten. Wir machen uns gar nicht so viele Gedanken über unseren Derbygegner, sondern konzentrieren uns auf uns und unsere Stärken und werden unser Bestes geben, dass die Fans ein tolles Spiel sehen können“, sagt TTF-Trainer Fu Yong. „Und sollte es noch ein zweites Spiel für uns geben, werden wir auch das voll fokussiert angehen und dann schauen, was herauskommt. Ich freue mich auf das Final Four, es wird ein Erlebnis werden für unsere Jungs, vor so vielen Zuschauern gegen so starke Gegner zu spielen.“

„Ich gehe sehr entspannt in das Final Four. Es ist schon mal super, dass wir nach einem Jahr ohne Final Four jetzt wieder dabei sind. Das Niveau beim Turnier wird diesmal unglaublich hoch sein, das wird ein tolles Erlebnis für uns Spieler und die Fans“, blickt Simon Gauzy voraus. „Wir haben ein tolles Team, sind aber auf dem Papier wahrscheinlich die schwächste der vier Mannschaften. Wenn Neu-Ulm mit seinen Topleuten spielt, sind sie natürlich höllisch stark. Ich hoffe, dass wir unser bestes Niveau erreichen. Wir wollen voll fokussiert an den Tisch gehen und werden dagegenzuhalten versuchen.“

„Auf dem Papier sind wir ganz klarer Außenseiter im Halbfinale gegen Neu-Ulm, da brauchen wir gar nicht drum herumzureden. Aber solche Wettbewerbe sind auch dazu da, um zu überraschen. Gerade der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Wir werden natürlich alles probieren, was machbar ist, und sehen, was dabei herauskommt. Unser Gegner ist sicher in Zugzwang, da er unbedingt einen Titel erringen will.“ Die TTF hingegen könnten etwas entspannter in die Partie gehen, da mit dem Erreichen des Final Four das eigentliche Saisonziel im Pokal schon geschafft sei. „Jetzt wollen wir schauen, ob wir das Erreichte vielleicht noch irgendwie krönen dürfen“, so Pejinovic. „Wir wollen auf jeden Fall die Atmosphäre in der ausverkauften Arena genießen und sind stolz, dabei sein zu können. Die Fans können sich auf ein tolles Derby freuen.“