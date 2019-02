TTF wollen Tabellenführung verteidigen

Es ist ganz ohne Frage ein besonderes Spiel, das am Samstagabend (Spielbeginn: 18 Uhr) in München in der Tischtennis-Bundesliga auf dem Programm steht. In der bayerischen Landeshauptstadt messen sich Meister Borussia Düsseldorf und Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen in der Endphase der Punktrunde 2018/19.

Es ist so etwas wie der Supercup, der im Audi Dome ausgespielt wird, somit hat die Begegnung zweifellos einen nicht zu unterschätzenden Prestigewert. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Gewinner des Gipfeltreffens – Herbstmeister waren die TTF und würden gerne auch als Nummer eins ins Ziel einlaufen – am Ende der Runde in der Tabelle ganz oben steht. Es ist eben ein echtes Schlagerspiel, die TTF sind Spitzenreiter mit 28:6 Punkten, dicht gefolgt von der Borussia mit 26:6.

Letztere hat als Gastgeber das Event groß beworben und in diversen Aktionen vor Ort das Publikum auf die Veranstaltung eingestimmt. So unter anderem auch mit Timo Boll, der sich mit den Bayern-Stars Mats Hummels und Thomas Müller an der Platte duelliert hat. Ein Video, das auf YouTube schon mehr als 300 000 Menschen gesehen haben. Nicht wenige rechnen damit, dass beide Topclubs im Mai erneut aufeinandertreffen, wenn in Frankfurt der deutsche Meistertitel ausgespielt wird.

Das Vorrundenmatch am 28. Oktober gewannen die TTF vor 1200 Zuschauern in Ehingen mit 3:1 – allerdings fehlte damals Timo Boll verletzungsbedingt. Simon Gauzy war der Matchwinner mit Siegen gegen die Schweden Karlsson und Källberg, Stefan Fegerl steuerte einen klaren Erfolg über den Inder Achanta bei. Düsseldorf ist natürlich heiß auf die Revanche, doch die Oberschwaben wollen diese verhindern. Mit Boll wird Letzteres schwieriger – unmöglich ist es indes nicht. „Borussia ist nicht nur Timo Boll, aber Timo ist der Extrafaktor“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Es ist immer schwer, Düsseldorf zu schlagen. Die Borussia hat vielleicht ein bisschen gestrauchelt am Saisonanfang. Jetzt sind sie aber quasi punktgleich mit uns auf Augenhöhe. Die Tagesform wird ausschlaggebend sein.“

Die TTF-Spieler sind alle in guter Form und heiß auf den Sieg, gerade vor der großen Kulisse. Zuletzt hat Ochsenhausen locker in Grenzau gewonnen (3:0) und gegen starke Bremer ein 3:1 folgen lassen. Die TTF stehen inzwischen als erster Play-off-Teilnehmer fest. Mit der unter der Woche vermeldeten Vertragsverlängerung mit Hugo Calderano steht das Kernteam für die kommende Saison und die Stimmung in der Mannschaft wie im gesamten Verein ist prächtig. „Wir freuen uns auf dieses Spiel in unserer Nähe und vor einer großen Kulisse. Jetzt, da wir sicher in den Play-offs sind, können die Jungs völlig frei und ohne Druck aufschlagen und das Spiel gegen die Borussia vor den vielen Tischtennisfans auch genießen“, so TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Natürlich spielen wir auch in diesem Spiel auf Sieg und werden alles daransetzen, unseren Erfolg aus der Vorrunde zu wiederholen.“

Für Hugo Calderano ist es ein „ganz besonderes Spiel“. Es sei immer interessant, gegen Düsseldorf zu spielen, und vor so vielen Zuschauern erst recht. „Unser Team ist bereit und ich bin bereit. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen gewinnen“, so der 22-jährige Brasilianer.

Topspiel mit Musik-Entertainment

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Düsseldorf und den TTF Liebherr Ochsenhausen im Audi Dome ist als Event mit Liveact konzipiert und beginnt am Samstag um 17.15 Uhr mit Musik-Entertainment, das in der Pause fortgesetzt wird. „Live-Entertainment und Weltklasse-Tischtennis“ lautet das Motto. Star-Pianist Joja Wendt, selbst leidenschaftlicher Tischtennisspieler, und die 17-jährige Marie Wegener, DSDS-Siegerin 2018, werden ein gemeinsames Live- und Entertainment-Programm präsentieren. Ein erheblicher Teil der Einnahmen fließt einem guten Zweck zu und geht an die gemeinnützige Kinderhilfe Organtransplantation (KiO), die DTTB-Ehrenpräsident und Borussia-Verwaltungsratschef Hans Wilhelm Gäb ins Leben gerufen hat.