TTF wollen sich rehabilitieren

Die TTF Liebherr Ochsenhausen gastieren am neunten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Zugbrücke Grenzau. Spielbeginn ist am Montag um 19 Uhr.

Das Punktspiel in Grünwettersbach war nicht gerade begeisternd aus Sicht der TTF. Dass das Team eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hat, hat allen noch eine Weile zu schaffen gemacht. Doch es wurde besprochen und ist inzwischen verarbeitet, sodass der Blick nun nach vorn gerichtet ist auf den neunten Spieltag der Bundesliga. Die Mannschaft möchte sich am Montag in Grenzau rehabilitieren und eine gute Reaktion in Form einer ansprechenden Leistung zeigen. Ein Erfolg beim Tabellenzehnten soll im Westerwald gelingen, auch um in der Tabelle oben dranzubleiben – schließlich ist jeder Sieg schon jetzt wichtig im Hinblick auf die angepeilten Play-offs.

Dass es kein Spaziergang wird, dürfte jedem klar sein, der das Pokal-Viertelfinale vor vier Wochen in Ochsenhausen miterlebt hat, bei dem die TTF alles geben mussten, um am Ende mit 3:1 die Oberhand zu behalten und ins Liebherr Final Four einzuziehen. Simon Gauzy war Mann des Tages mit Siegen über den von den TTF an den Ligarivalen verliehenen Maciej Kubik und den Taiwaner Feng Yi-Hsin. Zuvor hatte auch Kanak Jha – knapp im Entscheidungssatz – Feng besiegt, während Alvaro Robles gegen Patrick Baum knapp den Kürzeren zog. Grenzau benötigt Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und wird es den TTF gewiss auch in der Zugbrückenhalle nicht leicht machen.

Interessant dürfte erneut das Aufeinandertreffen mit Maciej Kubik werden. Der 19-Jährige ist zurzeit gut in Form und hat in der Liga sogar schon Patrick Franziska geschlagen. Man kann damit rechnen, dass Trainer Slobodan Grujic seinen jüngsten Spieler (Bilanz 3:4) gerade wieder gegen Ochsenhausen bringen wird. Bester Mann bei Grenzau ist aktuell der junge Taiwaner Feng Yi-Hsin, kaum älter als Kubik, der in der Bundesliga (TTBL) bei einer Bilanz von 6:5 steht und ebenfalls bereits einen Franziska bezwungen hat. Der deutsche Ex-Nationalspieler Patrick Baum läuft derzeit noch ein wenig seiner Form hinterher (TTBL: 3:8). Dass der 35-Jährige aber nie unterschätzt werden darf, hat er im Pokalspiel gezeigt. Mit dem 27-jährigen Engländer Samuel Walker gehört ferner ein alter Bekannter dem Kader der Westerwälder an, der viele Jahre dem Liebherr Masters College angehörte – Walker wartet noch auf den ersten Saisonsieg, hat aber auch erst zweimal gespielt.

Zwar würde Alvaro Robles nur zu gerne allen demonstrieren, dass sein Durchhänger in Grünwettersbach ein einmaliger Ausrutscher war, doch das wird dem Spanier nicht möglich sein, da er und zwei weitere TTF-Spieler, Simon Gauzy und Kanak Jha, vom 11. bis 14. Dezember beim WTT Feeder in Fort Lauderdale (USA) aufschlagen. Gut, dass die Oberschwaben einen Sechser-Kader haben.

„Natürlich sind gerade Auswärtsspiele in dieser starken Liga nie so ganz einfach“, sagt TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Es sind meist andere Tische und andere Bälle, an die man sich erst gewöhnen muss, so auch in Grenzau. Wir haben uns aber sehr gut vorbereitet und hart trainiert. Wir werden unser Bestes geben und sind zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen können.“