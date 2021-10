TTF wollen Serie ausbauen

Einen Monat lang hat der Ball in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) wegen mehrerer internationaler Turniere geruht. Nun geht es weiter mit dem siebten Spieltag, der komplett am Freitagabend ausgetragen wird, weil am Sonntag bereits das Pokal-Achtelfinale auf dem Programm steht, mit der extrem kniffligen Aufgabe der TTF Liebherr Ochsenhausen in Saarbrücken (Spielbeginn: 15 Uhr).

Zunächst gilt es aber am Freitag in Osthessen beim TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell (Spielbeginn: 19 Uhr) zu bestehen, der direkt hinter den verlustpunktfreien TTF (12:0) mit 8:4 Zählern auf Platz drei der Tabelle steht. Ein echtes Topspiel also. Filus und Co. haben in dieser Saison schon Bergneustadt (3:2), Grünwettersbach (3:1), Bremen (3:2) und Neu-Ulm (3:0) geschlagen und in Saarbrücken nur knapp mit 2:3 den Kürzeren gezogen. Allerdings setzte es zuletzt im Hessenderby gegen Bad Homburg vor eigener Kulisse eine 1:3-Niederlage. Doch das sind für Simon Gauzy, Kanak Jha, Samuel Kulczycki und Maciej Kubik Aspekte am Rande. Man schaut wie immer auf die eigenen Qualitäten und tritt mit breiter Brust in der Rhön an. Schließlich hat Ochsenhausen bereits Bad Königshofen (3:2), Saarbrücken (3:1), Grenzau (3:0), Neu-Ulm (3:2), Bergneustadt (3:0) und Bremen (3:2) besiegt. Folglich braucht man sich auch in Fulda nicht zu verstecken.

Die Team-EM in der Vorwoche in Rumänien konnte wenig Aufschluss über den aktuellen Stand geben. Frankreich konnte den Ausfall von Gauzy nicht verkraften – der TTF-Leitwolf war kurzfristig erkrankt, wollte noch nachreisen, konnte aber nicht mehr ins Turnier einsteigen – und wurde mit einem Sieg und einer Niederlage nur Gruppenzweiter. Nicht anders erging es den Polen, die ebenso über Platz zwei in ihrer Gruppe nicht hinauskamen und so das Viertelfinale verfehlten. Immerhin konnte Kulczycki seine beiden Matches gewinnen.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist in Fulda die Last nun gut verteilt. Der TTC verfügt über vier Spieler mit gehobenem Bundesliga-Niveau. Angeführt wird das Team von zwei 33-jährigen, international sehr erfahrenen Akteuren: Defensiv-Ass Ruwen Filus (Weltrangliste/WRL: Platz 36/TTBL-Bilanz: 2:3) und dem Nigerianer Quadri Aruna (WRL: 16/TTBL: 5:2). Der neu hinzugekommene französische Nationalspieler Alexandre Cassin (23 Jahre/WRL: 144/TTBL: 4:2) sowie der deutsche Kaderspieler Fan Bo Meng (20/WRL: 235/TTBL 2:3) sind stets gefährlich und spielen zudem gemeinsam ein gutes Doppel (TTBL: 2:1).

„Fulda ist eine sehr gefährliche Mannschaft, denn sie haben vier sehr starke Spieler und sind schwer ausrechenbar“, sagt TTF-Cheftrainer Fu Yong. Ziel sei es, in Fulda als Team eine gute Leistung abzurufen.