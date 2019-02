Zu einem Klassiker kommt es am Sonntag (15 Uhr) in der Tischtennis-Bundesliga, wenn die TTF Liebherr Ochsenhausen in den Westerwald kommen, um sich mit dem Tabellensiebten Grenzau zu duellieren. Die TTF haben die Tabellenführung an Düsseldorf abgeben müssen, das eine Partie mehr absolviert und zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto hat als die Oberschwaben. Da die Borussia aber am Wochenende spielfrei ist, wären Gauzy und Co. bei einem Sieg wieder Erster.

Das Hinrundenspiel im Oktober vergangenen Jahres war eine klare Angelegenheit. Nur ein Satz ging beim 3:0 für die Oberschwaben an den Traditionsklub aus dem Brexbachtal. Allerdings hatte Jakub Dyjas schwer mit Mihai Bobocica zu kämpfen, gewann aber letztlich sämtliche Durchgänge sehr knapp. Beim Pokal-Final-Four am 5. Januar standen sich beide Teams in der Vorschlussrunde gegenüber. Der spätere Pokalsieger Ochsenhausen – erstmals mit Jang Woojin – ließ nichts anbrennen und siegte mit 3:0.

Doch sollten die TTF auf der Hut sein. Beide Male wurden die Westerwälder, die über eine homogene Mannschaft verfügen, etwas unter Wert geschlagen. Zudem sind sie vor heimischer Kulisse stärker als in fremden Hallen. Die Ochsenhauser reisen als Favorit an und wollen sich mit einem Sieg die Tabellenführung zurückholen – ein Selbstläufer wird das jedoch nicht.

Phasenweise auf Augenhöhe

Gerade gegen die TTF hat der Kasache Kirill Gerassimenko schon tolle Spiele gezeigt. An einem guten Tag muss man gegen den Angriffswirbel des 22-Jährigen erst einmal ankommen. Der erfahrene Mihai Bobocica (Italien) ist ein guter Mann für die Bundesliga und der junge Däne Anders Lind ein Spieler mit Perspektive. Aber auch die Nummer vier des TTC Zugbrücke kann etwas. So setzte der Paraguayer Marcelo Aguirre am vergangenen Wochenende beim Panamerika-Cup dem späteren Turniersieger Hugo Calderano im Halbfinale mächtig zu und präsentierte sich phasenweise auf Augenhöhe.

TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov nimmt den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter. „Wir haben schon im Pokalhalbfinale gemerkt, dass Grenzau ein sehr gefährliches Team ist“, sagt er. „Wir möchten nach unserer knappen Niederlage in Bergneustadt das Ruder sofort wieder herumreißen und gegen Grenzau wichtige Punkte für die Play-offs einfahren.“