TTF wollen Revanche beim Spitzenreiter

In der Tischtennis-Bundesliga treten die TTF Liebherr Ochsenhausen am Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr, beim 1. FC Saarbrücken an. Mit den Saarländern haben die Tischtennisfreunde eine Rechnung offen: Im August hatten die TTF zum Saisonauftakt 0:3 gegen Saarbrücken verloren.

Der Rest der Vorrunde verlief für Ochsenhausen erfolgreicher und so stehen die TTF aktuell mit 16:6 Punkten auf einem Play-off-Platz. Zum Rückrundenauftakt am Freitag in Saarbrücken zum Auftakt der Rückrunde will man Revanche nehmen für die erste Begegnung, in der man sich unter Wert verkauft hatte. Leicht wird es nicht, denn nicht zufällig führt Saarbrücken die Tabelle an. Bei einem Sieg an der Saar aber würden die TTF nach Punkten gleichziehen.

Schwer zu schlagende Nummer eins

Saarbrücken stellt aber ein starkes Team. Mit dem zuvor aus der Super League bekannten chinesischen Linkshänder Shang Kun hat der FCS eine schwer zu schlagende Nummer eins. Ihm folgt der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska, der inzwischen mit Boll und Ovtcharov fast auf Augenhöhe ist und bei den großen Turnieren der vergangenen Monate mehrfach Topchinesen bezwang. Stark war zuletzt auch der 21-jährige Slowene Darko Jorgic, dessen 10:3-Bundesligabilanz Bände spricht. Noch nicht ganz so erfolgreich ist bisher der 19-jährige Rumäne Cristian Pletea, während der Tscheche Tomas Polansky immer besser wird – in der Liga steht er bei 5:1 und hat im ersten Duell mit den TTF Hugo Calderano geschlagen.

Die TTF-Asse zeigten sich zuletzt in guter Verfassung. So etwa beim 3:0-Erfolg in Mühlhausen zum Abschluss der Vorrunde. Beim World Cup in der vergangenen Woche im chinesischen Chengdu qualifizierte sich Simon Gauzy für das Hauptfeld, hatte aber Lospech und traf im Achtelfinale auf Weltmeister und Olympiasieger Ma Long (China), dem er mit 2:4 unterlag. Der an vier gesetzte Hugo Calderano besiegte im Achtelfinale den US-Amerikaner Kanak Jha, zog aber im Viertelfinale gegen Taiwans Lin Yun-Ju mit 1:4 den Kürzeren. In der gerade veröffentlichten Dezember-Weltrangliste bleibt der Brasilianer die Nummer sechs der Welt, während sich Gauzy von 22 auf 21 verbesserte. Jakub Dyjas bleibt auf Rang 71, Stefan Fegerl kletterte von 81 auf 78. Den größten Sprung machte der junge Vladimir Sidorenko, der 24 Plätze nach oben sprang und nun an Position 169 steht. Sie alle sind heiß darauf, aus Saarbrücken etwas Zählbares mitzunehmen.

Ein Sieg in der „Höhle des Löwen“ wäre angesichts der bisher starken Saarbrücker Vorstellungen ein Coup. Gleichwohl gelang es den TTF in den vergangenen Jahren immer wieder, gegen große Gegner große Leistungen abzurufen. „Saarbrücken ist einer der Favoriten in dieser Saison“, sagt Trainer Dmitrij Mazunov. „Dennoch wollen wir dort etwas mitnehmen.“