TTF wollen Pflichtsieg einfahren

Es geht Schlag auf Schlag für die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga. Drei Tage nach dem hart erkämpften 3:1-Erfolg in Grenzau ist der amtierende deutsche Meister bereits wieder gefordert und empfängt in Ehingen in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums den Tabellenvorletzten TTC indeland Jülich (Mittwoch, 19 Uhr).

Die Mannschaft aus dem äußersten Westen, in der Grenzregion zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden beheimatet, hat ein einziges von bisher 14 Spielen gewonnen. Das gelang gegen den Abstiegsmitkonkurrenten Grenzau. Der TTC spekuliert darauf, am Ende vor den Westerwäldern über die Ziellinie zu kommen. Viele Beobachter der Liga halten die Jülicher Mannschaft dennoch für schwächer besetzt als Grenzau.

Das Hinrundenspiel in Jülich am 20. September gewannen die TTF glatt mit 3:0. Dennoch taten sich die Ochsenhauser überraschend schwer und gaben fünf Sätze ab. Stefan Fegerl benötigte den Entscheidungsdurchgang, um den Belgier Robin Devos zu schlagen. Ebenso lang brauchte der junge Vladimir Sidorenko, um den Ex-LMC-Studenten Dennis Klein in die Schranken zu weisen. Jakub Dyjas besiegte den Slowenen Deni Kozul in vier Sätzen. Die TTF wollen versuchen, die Matches diesmal etwas deutlicher über die Bühne zu bringen, zumal Ochsenhausen am Sonntag noch das schwere Auswärtsspiel in Grünwettersbach vor der Brust hat.

Es ist eine Partie gegen Jülich, die ohne Wenn und Aber gewonnen werden muss, wenn man in die Play-offs möchte. Die TTF sind sich dessen bewusst und gehen als eindeutiger Favorit in die Box, wissen aber auch, dass man den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, da dieser psychologisch nichts zu verlieren hat und unbeschwert aufspielen kann. Zuletzt hat Jülich nicht schlecht gespielt und am Montagabend dem Play-off-Kandidaten Bergneustadt beim 2:3 das Leben schwerer gemacht als erwartet.

Ein Sieg von Simon Gauzy und Kollegen ist dennoch Pflicht. Dies ist auch Dmitrij Mazunov bewusst. „Nach dem schweren Spiel gegen Grenzau müssen wir nun unsere Kräfte nochmals bündeln und am Mittwoch gegen Jülich den nächsten Heimsieg einfahren“, sagt der TTF-Cheftrainer. „Wir sind in diesem Spiel natürlich die Favoriten und wollen dieser Favoritenrolle auch gerecht werden.“