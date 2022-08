TTF wollen offene Rechnung begleichen

Die Saison 2022/23 in der Tischtennis-Bundesliga startet am Sonntag mit vier Partien, am Montag folgen zwei weitere Begegnungen, die den ersten Spieltag abschließen. Am Sonntag um 16 Uhr fällt der Startschuss auch in Ochsenhausen, wenn der Play-off-Halbfinalist der vergangenen Saison, Fulda-Maberzell, in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle gastiert. Es steht eine heiße Partie an, denn nach Ende der Punktrunde 2021/22 waren beide Teams punktgleich und das bessere Spielverhältnis entschied zugunsten der Osthessen, die damit ins Meisterschaftshalbfinale einzogen, während den TTF trotz ihres tollen Saisonstarts am Ende nur der fünfte Tabellenplatz blieb.

Und gerade gegen den Rivalen aus der Rhön hatten die TTF in der vergangenen Spielzeit zwei ziemlich durchwachsene Auftritte – einer davon war sogar richtig desolat. Das Hinrundenspiel bei den Hessen verlor Ochsenhausen mit 2:3, dabei konnten nur Simon Gauzy (gegen Ruwen Filus) und Kanak Jha (gegen Alexandre Cassin) punkten. Viel hatte man sich dann für das Rückspiel in Ochsenhausen vorgenommen, doch da lief dann kaum etwas zusammen – 0:3 hieß es nach eindreiviertel Stunden und kein Ochsenhauser hatte sich mit Ruhm bekleckert. Dementsprechend haben die TTF noch eine Rechnung offen, die sie am Sonntag begleichen wollen.

Der Gegner Fulda-Maberzell stellt eine von wenigen Mannschaften in der Liga, die personell unverändert geblieben sind. Mit Alexandre Cassin (Weltrangliste/WRL: Platz 77), Quadri Aruna (WRL: 15.) und Fan Bo Meng (WRL: 94.) ist das A-Team gemeldet, während Defensivkünstler Ruwen Filus ebenso dazugehört, aber auf dem Papier als Nummer eins der Oberliga-Mannschaft aufgestellt ist – als aktuelle Nummer 32 der Weltrangliste. Ebenso wie der Hongkong-Chinese Lam Siu Hang (WRL: 72.), der vergangene Saison aber nicht eine einzige Partie für die Osthessen bestritt.

Schaut man sich die Bilanzen der TTC-Spieler in der Vorsaison an, fällt sofort das Topergebnis des Franzosen Cassin auf (20:5), den als damaligen Zugang im Vorfeld keiner so stark eingeschätzt hätte. Auch Weltklassespieler Aruna (18:10) enttäuschte nicht. Weniger geschmeidig lief es bei Filus (5:11) und Meng (5:9). Doch auch die beiden sind sehr gefährliche Gegner und haben sich sicher fest vorgenommen, diese Saison wesentlich erfolgreicher zu gestalten.

Der TTF-Gegner weist also eine hohe Qualität auf – doch das dürfte die TTF-Profis zusätzlich motivieren. Erstmals mit einem Sechserkader in die Saison gehend, müssen sich auch die Ochsenhauser nicht verstecken, wenn der Faktor Qualität gefragt ist. Mit Führungsspieler Simon Gauzy, Kanak Jha, Can Akkuzu und Samuel Kulczycki sowie den beiden namhaften Zugängen Shunsuke Togami, aktueller Weltranglisten-Erster im Doppel, und Alvaro Robles haben die Oberschwaben einen top Kader beisammen und jede Menge sehr starker Doppelspieler zur Verfügung.

Die Vorfreude in Ochsenhausen auf das Auftaktspiel vor heimischer Kulisse ist groß. Selbstverständlich auch bei Cheftrainer Fu Yong. „Wir freuen uns auf den Saisonstart am Sonntag“, sagt dieser. „Mit Fulda kommt gleich ein Topteam der Bundesliga nach Ochsenhausen. Es wird sicher ein spannendes Duell auf Augenhöhe, auf welches sich die Zuschauer freuen dürfen.“