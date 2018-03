TTF wollen offene Rechnung begleichen

Zwei Tage nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Düsseldorf sind die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Zugbrücke Grenzau gefordert (Sonntag, 15 Uhr). Es ist das vorletzte Spiel der Punktrunde – und ein richtungsweisendes dazu. Wenn die TTF-Profis am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Grenzau antreten, geht es darum, einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Play-offs zu machen.

Ochsenhausen ist Tabellenvierter und darf gegen keinen der verbleibenden beiden Gegner – am 29. März folgt noch das Heimspiel gegen Bergneustadt – etwas anbrennen lassen, um das große Ziel nicht zu gefährden. Zwei Siege noch und man steht im Halbfinale um die deutschen Meisterschaft. Grenzau hat den TTF in der Vorrunde eine bittere Heimniederlage beigebracht. Vier Punkte hat Grenzau lediglich auf dem Konto, die Hälfte davon gegen Ochsenhausen, erspielt am 26. November vergangenen Jahres, als die Ochsenhauser nicht einmal wirklich schlecht spielten. Grenzau zeigte aber einfach die mit Abstand beste Saisonleistung und gewann mit 3:2.

Das riecht nach Revanche – und entsprechend heiß werden Dubravko Skorics Spieler am Sonntag in die Box gehen, auch wenn gegen Düsseldorf vermutlich einiges an Kraft – körperlich wie nervlich – auf der Strecke bleiben wird. Dennoch sind sie Profis genug, binnen knapp zwei Tagen die Akkus wieder aufzuladen. Zuletzt zeigten sich besonders Hugo Calderano und auch Jakub Dyjas in bestechender Form. Wenn die TTF-Spieler in der Zugbrückenhalle vom ersten Ballwechsel an Gas geben und der Fokus stimmt, gelingt am Sonntag die Revanche für das in den Sand gesetzte Hinspiel, gleichbedeutend mit einem Riesenschritt auf die Play-offs zu.