TTF wollen nichts anbrennen lassen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind in der Tischtennis-Bundesliga am 15. Spieltag auswärts gefordert. Beim ASV Grünwettersbach will das Team von Cheftrainer Dubravko Skoric einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs machen (Sonntag, 15 Uhr).

Noch vier Aufgaben müssen die TTF bewältigen, um ins Halbfinale der deutschen Meisterschaft vorzustoßen. Auf dem Papier scheint alles recht einfach. Hugo Calderano und Kollegen spielen nur noch gegen die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn. Doch bei der Ausgeglichenheit der Liga darf man nicht erwarten, dass es den Ochenhausern irgendein Gegner leicht machen wird. Als warnendes Beispiel dürfte den TTF dabei die Heimniederlage gegen Schlusslicht Grenzau in der Vorrunde der Punktrunde dienen oder ein Blick zurück in die Saison 2016/17, als man vor einem knappen Jahr ebenfalls als Favorit nach Grünwettersbach reiste und dort ein bitteres 1:3 quittieren musste.

Bis jetzt haben die Badener keine so berauschende Saison gespielt und sind mit 8:20 Punkten eindeutig unter ihren Möglichkeiten geblieben. Folglich steht Grünwettersbach nur auf dem achten Tabellenplatz. Mit dem kleinen, flinken Masataka Morizono, seines Zeichens Vizeweltmeister im Doppel, bietet der ASV einen Spitzenspieler auf, der zum Besten zählt, was die Bundesliga zu bieten hat. In der vergangenen Saison war der Japaner erfolgreichster Akteur der Bundesliga, aktuell steht er mit seiner 10:3-Bilanz auf Platz zwei der Bestenliste. Eine echte Herausforderung also für jeden Ochsenhauser Spieler. Mit Ricardo Walther hat Grünwettersbach zudem einen deutschen Nationalspieler unter Vertrag, der zwar etwas wechselhaft spielt, an guten Tagen aber auch schwer zu schlagen ist. Mit Samuel Walker gehört auch ein Student des Liebherr Masters College (LMC) der ASV-Truppe an.

TTF-Sieg im Hinrundenspiel

Das Hinrundenspiel im November gewann Ochsenhausen mit 3:1, nur Hugo Calderano musste Masataka Morizono zu einem Matchgewinn gratulieren. Am Sonntag dürfte es noch mal einen Tick schwerer werden. Im Schongang ist diese wichtige Partie nicht zu gewinnen. Doch das wissen die TTF-Profis und werden sicher fokussiert und konzentriert ins Spiel gehen. Immerhin hat Cheftrainer Dubravko Skoric die Qual der Wahl und kann personell aus dem Vollen schöpfen. Mit einem Sieg beim ASV den dritten Tabellenplatz zu verteidigen und den Play-offs wieder einen Schritt näher zu kommen, das ist das Ziel der Ochsenhauser, die zuletzt zweimal gegen den 1. FC Saarbrücken gezeigt haben, dass sie an guten Tagen gegen jeden Gegner bestehen können.

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic warnt vor dem Gastgeber. „Ich erinnere mich noch gut an das letztjährige Spiel in Grünwettersbach, als wir alle etwas rat-, mut- und kraftlos aufgetreten sind und Morizono einen Traumtag erwischt hatte“, blickt er voraus. Der Gegner sei „gerade in eigener Halle nicht zu unterschätzen, das ist ähnlich wie in Mühlhausen, eine kleine Halle mit tollen Fans, die ganz nahe am Geschehen sind.“ Zudem gehe es „für Grünwettersbach nicht mehr um viel, für uns aber sehr wohl, wir haben also deutlich mehr Druck.“ Doch das sei kein Grund zur Panik. „Auch wenn wir vorgewarnt sind, fahren wir nach unseren tollen Leistungen in den letzten Wochen voller Optimismus hin und wollen nichts anbrennen lassen“, so der TTF-Präsident.