TTF wollen ins Final Four

Das Bundesliga-Punktspiel in Düsseldorf ist nicht gerade hitverdächtig aus Sicht der TTF Liebherr Ochsenhausen gelaufen – doch das ist abgehakt. Was nun zählt, ist das Viertelfinale im deutschen Tischtennis-Pokal gegen Grenzau in heimischer Halle (Freitag, 19 Uhr), dessen Sieger ins Liebherr Pokal-Finale am 8. Januar in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena einzieht. Am Sonntag (Spielbeginn: 13 Uhr) empfängt Ochsenhausen dann noch den Post SV Mühlhausen zu einem richtungsweisenden Bundesliga-Heimspiel.

Würden die TTF am Freitag den TTC Zugbrücke Grenzau schlagen, stünden sie im Final Four, in dem sie im Halbfinal-Derby mit großer Wahrscheinlichkeit auf den mit Weltklassespielern besetzten TTC Neu-Ulm treffen würden. Mit dem Einzug in das Turnier der vier besten Pokalteams hätten die Ochsenhauser ihr erstes Saisonziel erreicht.

Im Gegensatz zum Spiel in Düsseldorf ist die Personalsituation vor dem Pokalspiel entspannt, alle Profis stehen zur Verfügung, TTF-Cheftrainer Fu Yong kann aus dem Vollen schöpfen. Simon Gauzy, Kanak Jha, Alvaro Robles, Can Akkuzu, Samuel Kulczycki und Shunsuke Togami sind top motiviert und fiebern der Partie entgegen.

Kanak Jha hatte noch am vergangenen Sonntag im Finale der Panamerican Championships in Santiago de Chile gegen Hugo Calderano mit 0:4 den Kürzeren gezogen, allerdings waren alle Sätze sehr eng und umkämpft. Eine Woche zuvor im Mannschaftsfinale hatte Jha den Brasilianer sogar besiegen können.

Der kommende Ochsenhauser Gegner aus dem Westerwald hat erst zwei Zähler auf dem Konto und ist als derzeitiger Tabellenzehnter punktgleich mit Bundesliga-Schlusslicht Fulda. Das Beispiel Mainz hat gezeigt, wie schnell eine Partie auch gegen einen vermeintlichen Underdog in die Hose gehen kann, wenn die Spieler nicht ihre Bestform abrufen können und nicht voll fokussiert sind.

Interessant und auch einen Tick brisant könnte das Wiedersehen mit Maciej Kubik werden, der von den TTF an Grenzau ausgeliehen wurde. Der 19-Jährige ist zurzeit richtig gut drauf und hat in der Liga sogar schon Patrick Franziska geschlagen. Man kann damit rechnen, dass TTC-Trainer Slobodan Grujic seinen jüngsten Spieler in Ochsenhausen bringen wird. Bester Mann bei Grenzau ist der Taiwaner Feng Yi-Shin, nur einen Monat älter als Kubik, der in der Bundesliga (TTBL) aktuell eine 5:3-Bilanz vorweisen kann und in der Weltrangliste auf Position 77 steht. Der deutsche Ex-Nationalspieler Patrick Baum spielt derzeit nicht sein bestes Tischtennis (TTBL: 1:5), doch das will für das Pokalspiel nicht allzu viel heißen. Und Linkshänder Baum, inzwischen 35 Jahre alt, bringt reichlich Erfahrung mit. Ferner gehört auch der 27-jährige Engländer Samuel Walker dem Zugbrücken-Kader an.

„Wir erwarten ein heißes Spiel am Freitagabend“, sagt Fu Yong. „Beide Teams werden alles geben, um mit einem Sieg in das Liebherr Pokal-Finale einzuziehen. Wir haben uns in dieser Woche intensiv vorbereitet und sind bereit, alles zu geben. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung von unseren Fans und wollen den Einzug für den Verein, für unsere Partner und die vielen Helfer und Mitarbeiter schaffen.“