TTF wollen im Westerwald nachlegen

Von der Schönheit des Westerwalds werden die TTF Liebherr Ochsenhausen am Dienstag nicht allzu viel mitbekommen. Ihr Fokus liegt auf der Partie der Tabellennachbarn in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Zugbrücke Grenzau in der Zugbrückenhalle (Spielbeginn: 19 Uhr).

Das Ziel ist klar: Die TTF wollen den sehr guten Saisonstart durch den dritten Sieg binnen neun Tagen vergolden und mit zwei weiteren Punkten im Gepäck die 420 Kilometer weite Rückreise antreten. Doch das verspricht gar nicht so einfach zu werden. Das Zugbrückenteam steht – nicht zuletzt dank des cleveren Schachzugs der Verpflichtung des zwischenzeitlich ein wenig von der Bildfläche verschwundenen deutschen Ex-Nationalspielers Patrick Baum – momentan punktgleich mit den TTF in der Spitzengruppe.

Der Vorletzte der Saison 2020/21 – in der „ewigen“ Bundesligatabelle immer noch die Nummer zwei und bis 2002 sechsmal deutscher Meister – backt seit Jahren sportlich und finanziell kleinere Brötchen und ist fast durchgängig im unteren Bereich der Bundesliga zu finden. Immer wieder versuchte Grenzau durch neu zusammengestellte Teams wieder den Anschluss nach oben zu finden. Diesmal könnte es funktionieren. Jedenfalls stimmt der unerwartet gute Saisonauftakt der ursprünglich eher als Abstiegskandidat gehandelten Truppe – Werder Bremen wurde vor heimischer Kulisse mit 3:2 bezwungen, in Bad Homburg gewann man mit wenig Mühe 3:1 – die Macher im Westerwald optimistisch. Und zu denen gehört auch der langjährige Saarbrücker Erfolgstrainer Slobodan Grujic. Er ist nach Grenzau gekommen, um dort ein Team mit Perspektive aufzubauen, das mittel- und langfristig wieder an glorreiche alte Tage anknüpfen kann.

An Position eins beim TTC ist der 27-jährige Wu Jiaji gemeldet. Der gebürtige Chinese, der seit 2016 international für die Dominikanische Republik spielt, liegt derzeit auf Platz 288 der Weltrangliste. Es folgt Patrick Baum, der zuletzt drei Jahre in der französischen Topliga Pro-A aufgeschlagen hatte. Der 34-jährige Linkshänder, der 2005 Jugendweltmeister wurde, hatte schon einmal in der Saison 2009/10 für Grenzau gespielt und stand bereits bei diversen weiteren Bundesligisten unter Vertrag. Baum startete mit einer makellosen 4:0-Bilanz in die neue Saison und bezwang unter anderem Mattias Falck (3:1) und Lubomir Jancarik (3:0). Noch sieglos im Einzel ist dagegen die Nummer drei, der 21-jährige Rumäne Cristian Pletea. Er ist der einzige Spieler, der von der letztjährigen Besetzung im Brexbachtal blieb. Der Weltranglisten-89. hat aber bereits seine Doppelstärke unter Beweis gestellt und gemeinsam mit Wu ein erfolgreiches Match gegen das eingespielte Bremer Duo Szocs/Aguirre bestritten.

Aus alldem folgt, dass die Ochsenhauser nicht zu einer lockeren Übungseinheit nach Rheinland-Pfalz reisen und einiges zeigen müssen, um ihr Punktekonto auf 6:0 erhöhen zu können. Lösbar erscheint die Aufgabe dennoch, zumal mit dem Rückenwind der beiden Auftritte in Bad Königshofen (3:2) mit einem überragenden Samuel Kulczycki und gegen Vizemeister Saarbrücken (3:1), bei dem Kanak Jha glänzte. Und dann ist ja auch noch der Weltranglisten-18. Simon Gauzy, ein internationaler Topspieler, der erst einmal geschlagen werden muss. Auch der 18-jährige Maciej Kubik brennt zudem auf einen Einsatz. Für das Doppel ist Kubik immer eine Option, der gemeinsam mit Samuel Kulczycki im Juli im kroatischen Varaždin bei den Jugend-EM Gold bei den U19-Junioren holte.

„Grenzau hatte ebenso wie wir einen sehr guten Start in die Saison“, charakterisiert ein durchaus optimistischer TTF-Cheftrainer Fu Yong den Gegner. „Das neu formierte Team scheint gut zu harmonieren. Es wird ein weiterer harter Prüfstein für uns werden, aber wir fahren mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Grenzau und wollen dort an unsere starken Leistungen anknüpfen.“