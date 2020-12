TTF wollen im Nachholspiel nachlegen

Nach dem top Auftritt der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag gegen Bergneustadt, als man dem Tabellenzweiten einen einzigen Satz überließ, soll am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell nachgelegt werden (19 Uhr, Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen). Eigentlich sollte Ochsenhausen in der Vorrunde in Fulda antreten, doch das Heimrecht wurde getauscht.

Die TTF treffen mit dem Tabellenachten (8:8 Punkte) auf einen unberechenbaren Gegner, der im Aufwind ist, seine letzten drei Partien gewonnen und dabei auch Meister Saarbrücken geschlagen hat. Zwar konnten die Osthessen Anfang Oktober im Pokal-Achtelfinale mit 3:0 bezwungen werden, doch das ist auch schon wieder neun Wochen her. Seitdem sind Filus und Co. deutlich besser in Tritt gekommen.

Fulda ist stärker aufgestellt

Mit dem nigerianischen Weltklassespieler Quadri Aruna auf der Spitzenposition ist Fulda stärker aufgestellt als in der Vorsaison. Aruna, die aktuelle Nummer 20 des internationalen Rankings, hat sich in der Liga recht gut akklimatisiert und liegt mit einer 7:4-Bilanz eindeutig im positiven Bereich. Defensiv-Ass Ruwen Filus ist unverändert an Bord und hat nach ganz schlechtem Saisonstart wieder zu alter Form gefunden und seine letzten vier Matches gewonnen. Und dann wäre da noch der 20-jährige Trainersohn Fan Bo Meng, bei dem es bisher aber noch nicht rundläuft. Gemeinsam mit Aruna bildet Meng jedoch ein starkes Doppel. Der neu verpflichtete Hongkong-Chinese Lam Siu Hang kam noch nicht zum Einsatz.

„Nach der fokussierten Vorstellung am Sonntag möchten wir am Mittwoch gegen Fulda daran anknüpfen“, so TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Ich erwarte, dass uns Fulda einen harten Kampf liefert und wir an unsere Grenzen gehen müssen, um die Punkte in Ochsenhausen behalten zu können.“

Ein unangenehmer Gegner

Fulda sei immer ein unangenehmer Gegner, so Kristijan Pejinovic. „Wir müssen eine gute Leistung bringen, um auch dieses Spiel zu gewinnen. Das Spiel gegen Bergneustadt war stark, jetzt gilt es, genau da weiterzumachen“, sagt der TTF-Präsident. „Wir haben noch einige Spiele im Dezember und wollen noch etwas bewegen. Die Stimmung im Team ist hervorragend und ich bin für den Mittwoch eigentlich recht optimistisch.“