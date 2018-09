TTF wollen im Hexenkessel bestehen

Keine 48 Stunden nach der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken sind die TTF Liebherr Ochsenhausen erneut in der Tischtennis-Bundesliga gefordert. Am dritten Spieltag müssen die TTF beim Tabellensechsten Post SV Mühlhausen ran (Sonntag, 15 Uhr).

Die Thüringer gelten als extrem heimstark. Vergangene Saison errangen sie zwölf von insgesamt 16 Punkten in ihrer Halle am Kristanplatz. In den ersten vier Heimspielen 2017/18 wurden nacheinander Grenzau, die TTF, Fulda-Maberzell und Bremen mit jeweils einem 0:3 nach Hause geschickt. Tatsächlich hatte es am 1. Oktober 2017 auch die Ochsenhauser erwischt, obwohl sie mit Hugo Calderano, Simon Gauzy und Yuto Muramatsu angetreten waren – das Rückrundenspiel wurde dann aber mit 3:0 gewonnen. Jedenfalls haben die Oberschwaben am Sonntag etwas auszubügeln. Alle haben sich fest vorgenommen, diesmal den Bock in der Fremde umzustoßen in einer Halle, die die Spieler als überaus eng empfinden und in der die stimmgewaltigen Heimfans ganz dicht an der Box sitzen.

Homogen und erfahren

Das Team der Postler ist international besetzt, homogen und erfahren – im Schnitt sind die Akteure etwas über 30 Jahre alt. Trainer Erik Schreyer, selbst auch noch als Spitzenspieler der Mühlhauser Drittligatruppe aktiv, ist mit seinen 30 nicht älter als seine Spieler. Schreyer ist der jüngste Trainer der Bundesliga.

Spitzenspieler Ovidiu Ionescu ist ein alter Bekannter, schließlich gehörte der 29-jährige Rumäne jahrelang der Ochsenhauser Trainingsgruppe an. Gegen die TTF spielt er fast schon traditionell gut. Oldie der Truppe ist der 32-jährige Österreicher Daniel Habesohn, der zuletzt auf der World Tour in Topform war und bei den Czech Open ins Viertelfinale vorstieß. Der hochgewachsene Tscheche Lubomir Jancarik ist ein Kämpfertyp und spielt in Mühlhausen klar besser als früher in Grenzau. Und mit Steffen Mengel hat man seit dieser Saison einen vierten Mann an Bord. Der deutsche Einzelmeister von 2013, aus Bergneustadt gekommen, wurde von einer langwierigen Verletzung zurückgeworfen, ist nun aber dabei, in den Wettkampfbetrieb zurückzufinden. Sein derzeitiger Weltranglistenplatz (665) ist ausschließlich den verletzungsbedingt fehlenden internationalen Einsätzen geschuldet – schließlich war der Siegerländer im Februar 2015 noch die Nummer 25 der Welt. Der Saisonstart der Thüringer verlief verheißungsvoll. Bei den ambitionierten Bergneustädter Schwalben verbuchte man mit einem 3:2 die ersten beiden Punkte. Im abschließenden Doppel glänzten Daniel Habesohn und Lubomir Jancarik – Mühlhausen hat also ein gutes Doppel. Es ist eine zweifellos hohe Hürde, die Cheftrainer Dmitrij Mazunov mit den vier Spieler zu meistern hat, die aktuell zur Verfügung stehen – Jang Woojin wird erst im September erstmals in Ochsenhausen erwartet.

Mazunov ist optimistisch

„Das wird sicher ein hartes Spiel, Mühlhausen ist eine gute, unangenehme Mannschaft und gerade auswärts immer schwer zu spielen“, so Mazunov. „Dennoch bin ich optimistisch. Die Jungs sind alle gut drauf und haben sehr gut trainiert.“ TTF-Präsident Kristijan Pejinovic merkt an: „Das Spiel wird knackig, gerade Mühlhausen ist für uns immer ein heißes Pflaster, wo wir uns oft schwergetan haben in der kompakten Halle mit ungewohnten Bällen und Tischen. Wie es ausgeht, wird von der Tagesform abhängen.“