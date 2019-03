TTF wollen den Spitzenplatz festigen

Vorletztes Spiel der regulären Punktrunde der Tischtennis-Bundesliga – und für die TTF Liebherr Ochsenhausen geht es darum, den Spitzenplatz zu verteidigen. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Dmitrij Mazunov am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr beim TSV Bad Königshofen.

In der Besetzung Oikawa, Ort, Majoros – und so dürfte er vermutlich auflaufen – kann der Gegner jedem in Europas stärkster Liga empfindlich wehtun. Hinzu kommt, dass sich die Unterfranken, die oft knapp und unglücklich verloren haben zu gerne von ihrer nicht gerade kleinen Fangemeinde mit einem Erfolg aus der Saison verabschieden möchten. Und nach dem grandiosen Last-Minute-Sieg in München gegen Düsseldorf gehören die TTF noch mehr zu den Gejagten als ohnehin schon.

Die TTF müssen folglich auf der Hut sein. Gerade die Nummer eins und zwei des TSV sind sehr gefährlich. Der kleine, wendige Japaner Mizuki Oikawa hat nicht von ungefähr eine imponierende 16:8-Bilanz erspielt und gehört damit zu den Besten der Liga. Und der deutsche Nationalspieler Kilian Ort, der lange verletzt war, nun aber wieder topfit zu sein scheint, ist schwer im Kommen. 10:7 im vorderen Paarkreuz – so stark war der 22-Jährige nie zuvor in seiner Karriere. Eine schwierige Aufgabe. Nirgends steht in Stein gemeißelt, dass es gegen diesen Gegner immer so gut läuft wie im Hinspiel, wo Ochsenhausen sich über ein glattes 3:0 freuen durfte.

Gewinnt Ochsenhausen die Partie, ist Platz eins für den Herbstmeister zum Abschluss der Punktspiele zum Greifen nah – man müsste dann „nur“ noch das Heimspiel gegen Fulda eine Woche später unbeschadet überstehen. „Es ist der vorletzte Spieltag der regulären Saison und wir möchten unseren hart erarbeiteten Tabellenplatz behalten und werden uns jetzt keinesfalls zurücklehnen“, versichert TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Bad Königshofen ist gerade zu Hause eine gefährliche Mannschaft und wird uns alles abverlangen. Aber wir sind bereit und alle Mann sind fit und an Bord.“