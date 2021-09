TTF wollen den Schwalben trotzen

Mit dem Heimspiel gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt am Sonntag (15 Uhr) beenden die TTF Liebherr Ochsenhausen die ersten sechs Spieltage der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Nach der Partie gibt es einen vollen Monat Pause – diverse internationaler Turniere stehen an.

Die Schwalben aus Bergneustadt zählen seit Jahren zu den besseren Teams der Bundesliga mit Sichtkontakt zu den vorderen Plätzen, sind bisher aber meist knapp am Einzug in die Play-offs gescheitert. Einmal hat es doch geklappt – und zwar in der Saison 2018/19 – und da waren im Halbfinale die TTF eine zu hohe Hürde, die später auch den Titel gewannen. Aktuell schlagen für den TTC nach vier Partien 2:6 Punkte zu Buche.

Bergneustadts unbestrittene Nummer eins ist der 27-jährige deutsche Nationalspieler Benedikt Duda (TTBL-Bilanz: 5:2), Eigengewächs des Vereins und aktuelle Nummer 42 der Weltrangliste (WRL). Des Weiteren gehört der 30-jährige Spanier Alvaro Robles (WRL: 62), ebenfalls Linkshänder, zum Team. Er ist die Nummer zwei des TTC. Neu im Team ist der 24-jährige Schwede Elias Ranefur (WRL: 204), gemeldet als Nummer drei. Seinen bisher einzigen Sieg verbuchte er ausgerechnet gegen Bremens Vizeweltmeister Mattias Falck, den er glatt in drei Sätzen schlagen konnte. Die Truppe wird komplettiert von dem Ecuadorianer Alberto Mino, einem international sehr präsenten und erfahrenen Akteur. Der 31-jährige Mino ist die Nummer 78 des internationalen Rankings und gilt wie Robles als doppelstarker Spieler.

„Bergneustadt ist ein sehr ausgeglichenes Team“, ist TTF-Cheftrainer Fu Yong überzeugt. „Mit dem deutschen Meister Benedikt Duda und Alvaro Robles haben sie zwei ganz erfahrene TTBL-Spieler in ihren Reihen. Wir wollen in diesem letzten Spiel vor der Europameisterschaft nochmals alle Kräfte mobilisieren und Bergneustadt einen großen Kampf liefern.“