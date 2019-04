TTF wollen das Finalticket lösen

Nach dem verheißungsvollen Auftakt in die Meisterrunde der Tischtennis-Bundesliga mit dem 3:1-Sieg im ersten Play-off-Halbfinale peilen die TTF Liebherr Ochsenhausen im zweiten Duell beim TTC Schwalbe Bergneustadt am Sonntag, 6. April, 15 Uhr, den vorzeitigen Einzug ins DM-Finale an. Bei einer Niederlage würden beide Mannschaften ein drittes Mal aufeinandertreffen – in einem eventuellen dritten Halbfinalspiel am 13. April, 18 Uhr, in der JVG-Halle in Ehingen hätten die TTF dann wieder Heimrecht.

Am liebsten würde sich Ochsenhausen eine dritte Begegnung ersparen und bereits am Sonntag alles in trockene Tücher packen. Doch den TTF steht im Bergischen Land ein hartes Stück Arbeit bevor, um nach dem Pokalendspiel auch das zweite Finale in dieser Saison zu erreichen.

3:1-Sieg in Ehingen

Im ersten Halbfinalspiel vor knapp zwei Wochen in Ehingen glänzte aufseiten der TTF einmal mehr Hugo Calderano, der Paul Drinkhall und Alvaro Robles schlug und nur gegen Robles einen Satz abgab. Stefan Fegerl ließ dem deutschen Nationalspieler Benedikt Duda bei seinem Sieg in drei Sätzen keine Chance. So fiel die Fünf-Satz-Niederlage von Simon Gauzy gegen Robles zum zwischenzeitlichen 1:1 nicht ins Gewicht.

Nun geht es darum, vorzeitig ins Finale gegen Düsseldorf oder Saarbrücken – die Saarländer gewannen Spiel eins mit 3:2 – einzuziehen mit der Chance, den vierten Meistertitel der Clubgeschichte nach 1997, 2000 und 2004 zu holen. Doch die Leistungsunterschiede zwischen den Topteams der Liga sind gering. Die Tagesform wird ebenso ausschlaggebend sein wie das glücklichere Händchen im Aufstellungspoker.

An die Burstenhalle, in der die Schwalben seit Mitte der Saison aufschlagen und von viel mehr Fans unterstützt werden als zuvor in Gummersbach, haben die TTF nicht die allerbeste Erinnerung. Am 20. Januar gastierte man dort zum ersten und bisher einzigen Mal und musste in der kalten Sportarena – die Heizung war kurzfristig ausgefallen – nach mehr als dreieinhalbstündigem Kampf eine unglückliche 2:3-Niederlage quittieren. Vor mehr als 700 Fans konnte nur der an Stelle von Hugo Calderano eingesetzte Jang Woojin seine beide Partien siegreich gestalten (jeweils 3:1 gegen Drinkhall und Duda), während Fegerl gegen Duda und Gauzy gegen Robles den Kürzeren zogen. Das Doppel musste entscheiden – und die Schwalben haben vorzügliche Doppel. Drinkhall/Robles besiegten Fegerl/Dyjas in fünf Durchgängen.

„Wir führen in den Play-offs nun 1:0, es ist aber noch nichts entschieden“, sagt Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Wir wissen, dass Bergneustadt eine gute Mannschaft ist, die alles geben wird und es uns so schwer wie möglich machen will.“

Die TTF hoffen auf möglichst viele mitreisende Fans. Wer die 500 Kilometer weite Fahrt nicht auf sich nimmt, hat dennoch die Möglichkeit, die Partie mit anderen anzuschauen. Die TTF veranstalten am Sonntag ein Public Viewing in der Top-Spin Sports Lounge in Ochsenhausen.