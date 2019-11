TTF wollen Anschluss halten

Die Spiele zwischen den TTF Liebherr Ochsenhausen und Borussia Düsseldorf gehören Jahr für Jahr zum Feinsten, was die Tischtennis-Bundesliga zu bieten hat. Am kommenden Sonntag kommen die Fans in Ehingen zum zweiten Mal in den Genuss dieses Klassikers, wenn um 15 Uhr in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums beide Mannschaften in der Liga aufeinandertreffen. Beim ersten Mal im Oktober 2018 konnten 1200 Tischtennisfans in der restlos ausverkauften Halle einen 3:1-Sieg von Calderano und Co. bejubeln.

Düsseldorf ist aktueller Spitzenreiter in der Bundesliga mit 16:2 Punkten. Lediglich am zweiten Spieltag in Saarbrücken musste man eine Niederlage hinnehmen. Alle übrigen acht Partien konnte die Borussia erfolgreich gestalten. In der Champions League ist das Team klar auf Viertelfinalkurs und für das Liebherr-Pokal-Finale am 4. Januar in Neu-Ulm ist Düsseldorf ebenso wie die TTF qualifiziert. Es läuft derzeit also alles nach Plan für den Boll-Club. Die Oberschwaben, denen Düsseldorf eigentlich recht gut liegt, wollen als Tabellenvierter den Abstand auf die Borussia verkürzen, um Tuchfühlung zur Spitzengruppe zu halten. Dass es zwischen beiden Mannschaften in aller Regel auf Augenhöhe zugeht, zeigt auch der direkte wettbewerbsübergreifende Vergleich der vergangegen vier Jahre. Hier steht es momentan 7:6 für die TTF.

Calderano und Boll noch offen

Die Aufstellungen beider Mannschaften hängen auch von den zeitgleich stattfindenden Austrian Open in Linz ab, die erst am Sonntag zu Ende gehen. Sämtliche Spieler beider Teams sind dort im Einsatz. Ochsenhausens Spitzenspieler Hugo Calderano steht im Viertelfinale in Linz, Gauzy, Dyjas, Fegerl und Sidorenko sind bereits ausgeschieden. Bei Düsseldorf ist nur noch Timo Boll im Wettbewerb vertreten (das Achtelfinalergebnis gegen den Ex-Ochsenhauser Liam Pitchford stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Mit den Schweden Kristian Karlsson und Anton Källberg, dem Ägypter Omar Assar und dem deutschen Nationalspieler Ricardo Walther hat die Borussia weitere Topleute im Kader, die man erst einmal schlagen muss.

„Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel am Sonntag“, erklärt TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Auch wenn wir abwarten müssen, wann und in welcher Verfassung unsere Jungs von den Austrian Open zurückkommen, wollen wir am Sonntag natürlich Gas geben und die Punkte in Ehingen behalten.“ Mazunov setzt auch auf die Fans: „Ich hoffe, dass wir viele Zuschauer haben werden und dass sie uns nach vorne peitschen.“ Es werde in jedem Fall ein Leckerbissen für alle Freunde des Tischtennis-Sports.

„Gegen Düsseldorf ist es immer ein besonderes Spiel und gerade zu Hause vor unseren eigenen Fans wollen wir kämpfen und gewinnen“, sagt Simon Gauzy vor dem Bundesliga-Knüller. „Ich hoffe, die Fans unterstützen uns, dann ist alles möglich.“

Am Sonntag wird es zum ersten Mal einen kleinen Fanshop in der Halle geben. Dort können das aktuelle Heim- sowie Auswärtstrikot, der neue TTF-Fanschal und eine TTF-Tasse gekauft werden – der Shop öffnet eine Stunde vor dem Spiel und ist auch während der Pause und noch 30 Minuten nach der Partie geöffnet. Bezahlt werden kann nur mit Bargeld.