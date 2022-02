TTF wahren kleine Play-off-Chance

TTC Neu-Ulm – TTF Liebherr Ochsenhausen 2:3. Ergebnisse: Tiago Apolonia – Kanak Jha 3:2 (11:4, 9:11, 11:6, 9:11, 12:10), Kay Stumper – Can Akkuzu 2:3 (10:12, 4:11, 11:9, 12:10, 7:11), Vladimir Sidorenko – Maciej Kubik 3:2 (11:7, 10:12, 11:6, 5:11, 11:6), Tiago Apolonia – Can Akkuzu 2:3 (11:3, 9:11, 6:11, 11:8, 8:11), Vladimir Sidorenko/Lev Katsman – Kanak Jha/Maciej Kubik 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 5:11).

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in einer vorgezogenen Partie des 19. Spieltags in der Tischtennis-Bundesliga durch einen 3:2-Erfolg im Derby-Krimi beim TTC Neu-Ulm ihre kleine Chance auf das Erreichen der Play-offs gewahrt. Im ersten von drei „Endspielen“ zeigten die Ochsenhauser – nach wie vor ohne die verletzten Simon Gauzy und Samuel Kulczycki – in Pfaffenhofen eine Topleistung gegen einen Gegner, der in Bestbesetzung angetreten war.

Eine absolut sehr gute Leistung bot Can Akkuzu, der erst seit Rückrundenbeginn für die TTF spielberechtigt ist, mit sehenswerten Fünfsatz-Siegen über Kay Stumper und Tiago Apolonia. Und ebenso am Ende das erstmals zusammen spielende Doppel Kanak Jha/Maciej Kubik, das mit einem 3:2 gegen Sidorenko/Katsman nach dreidreiviertel Stunden den Derbysieg eintütete.

Die Mannschafts-Performance der TTF passte im Derby einfach. Jeder Spieler gab alles, auch Kanak Jha bei seiner unglücklichen Fünfsatz-Niederlage gegen Apolonia (10:12 im Entscheidungsdurchgang) und Maciej Kubik, der beim 2:3 gegen Vladimir Sidorenko zwei Satzrückstände wettmachen konnte. Jedes der fünf Matches ging über die volle Distanz von fünf Sätzen, am Ende lagen die TTF mit 13:12 Sätzen vorn und der Gegner mit 231:230 Bällen.

Die Oberschwaben haben sich mit nunmehr 22:18 Punkten um einen Platz vorgeschoben und sind jetzt Tabellenfünfter hinter den Rivalen aus Fulda und Mühlhausen. Nun hat Ochsenhausen aufgrund zahlreicher internationaler Turniere erst einmal eine lange Verschnaufpause bis zum 1. April und hofft dann auf einen erfolgreichen Frühling, in dem Cheftrainer Fu Yong wieder auf alle fünf Spieler zurückgreifen kann.

Der Gegner vor heimischer Kulisse ist am 1. April der Tabellensiebte TSV Bad Königshofen. Und am 13. April endet die reguläre Punktrunde mit der Auswärtspartie beim SV Werder Bremen, derzeit Neunter des Liga-Klassements. Nach wie vor gilt: Die TTF haben nur dann noch eine Play-off-Chance, wenn sie beide Begegnungen gewinnen – und auch dann klappt es nur, wenn die Ergebnisse der Konkurrenten passen.

„Ich bin heute wirklich stolz auf die Jungs, die trotz so vieler Widrigkeiten mit so viel Herzblut an die Aufgabe herangegangen sind“, sagte ein erleichterter Kristijan Pejinovic nach dem packenden Duell. „Simon und Samuel konnten nach wie vor nicht spielen.“ Und dann sei auch noch Cheftrainer Fu Yong coronabedingt ausgefallen, sodass LMC-Trainer Bogdan Pugnar interimsmäßig einspringen und das Team coachen musste. „Was die Jungs abgeliefert haben, zeugt von Willen und Moral. Sie haben gezeigt, dass sie verstanden haben, was am Sonntag gegen Grenzau verbockt wurde, wollten das unbedingt wettmachen und haben es sehr gut gemacht. Vor allem was Can gezeigt hat, war à la bonne heure“, unterstrich der TTF-Präsident und fügte hinzu: „Das Team hat fast vier Stunden gekämpft und wurde belohnt. Es ist im Rennen geblieben, auch wenn es nach wie vor auf Schützenhilfe angewiesen ist. Vielen Dank auch an unsere mitgereisten Fans für den tollen Support. Die Verschnaufpause bis Anfang April wird uns gut tun.“

„Es war ein völlig verrücktes Spiel, es ging unfassbar knapp zu“, so Kanak Jha nach der nervenaufreibenden Partie. „Am Ende sind wir sehr glücklich über den Sieg und die Punkte, die sehr wichtig für uns sind.“ Auch der Neu-Ulmer Kay Stumper würdigte die Leistung der TTF: „Vor allem Can Akkuzu hatte einen sehr guten Tag. Am Ende hat Ochsenhausen zwar knapp gewonnen, aber auch verdient.“