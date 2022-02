TTF vor Schlüsselspiel in Bergneustadt

Die TTF Liebherr Ochsenhausen müssen zwei Tage nach dem Spiel in Bad Homburg in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Schwalbe Bergneustadt ran (Sonntag, 15 Uhr). Für die TTF ist es ein richtungsweisendes Duell, ein richtiges Schlüsselspiel im Kampf um die Play-offs.

Einfach wird es für Ochsenhausen nicht, nach mäßigem Saisonstart haben die Bergneustädter nämlich zuletzt ordentlich Gas gegeben und sogar der Düsseldorfer Borussia die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht. An Selbstbewusstsein dürfte es dem Gastgeber folglich nicht mangeln.

Im Hinrundenspiel am 12. September vergangenen Jahres hatten die TTF nichts anbrennen lassen. Beim 3:0 hatte Simon Gauzy den Ecuadorianer Alberto Mino, Samuel Kulczycki überraschend den deutschen Nationalspieler Benedikt Duda sowie Kanak Jha den Spanier Alvaro Robles bezwungen. Bergneustadt gilt allerdings in heimischer Halle als deutlich stärker als in fremden Gefilden. Am Sonntag wird es ein ganz anderes Spiel und die TTF-Profis müssen vom ersten Ball an den Kampf aufnehmen. Es könnte richtig eng werden.

Überragender Mann bei den Schwalben ist – wie schon seit Jahren – der 27-jährige Benedikt Duda, in der Weltrangliste auf Position 43 notiert. Der Linkshänder weist aktuell eine Bundesliga-Bilanz von 17:7 auf. Sehr gefährlich ist auch das Doppel Alvaro Robles/Alberto Mino, das bei 4:1 steht.

„Das ist – wieder einmal – ein Vier-Punkte-Spiel im Kampf um die Play-offs“, gibt TTF-Cheftrainer Fu Yong zu Protokoll. „Trotz der Stärke der Gastgeber glauben wir an unsere eigenen Qualitäten und werden alles in dieses Spiel legen, um die Punkte mit nach Ochsenhausen zu nehmen.“

Kristijan Pejinovic ist klar, dass das Ergebnis des Hinrundenspiels nicht einfach locker zu wiederholen ist. „Damals lief alles für uns, da machte der Gegner keinen Stich. Aber Bergneustadt ist eine starke, gut besetzte Mannschaft und hat ja in den letzten Wochen gezeigt, welche Qualität sie besitzt“, sagt er. Es werde eine echte Herausforderung. „Wir sind alle positiv gestimmt, alle sind fit und unverletzt. Maciej Kubik hat zuletzt beim WTT-Youth-Contender gut gespielt, Kanak Jha zeigt ansteigende Form, wir freuen uns auf das richtungsweisende Spiel, auch wenn es nicht leicht wird“, so der TTF-Präsident.