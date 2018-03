TTF verpflichten Stefan Fegerl

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen erhält zur neuen Saison prominente Verstärkung. Am Rande der German Open in Bremen hat der Champions-League-Halbfinalist den österreichischen Nationalspieler Stefan Fegerl als Zugang präsentiert. Der 29-Jährige, der noch bis Saisonende unter Vertrag bei Borussia Düsseldorf steht, erhält bei den TTF zunächst einen Einjahresvertrag.

Mit Fegerl, der die Nummer eins der Alpenrepublik ist, haben sich die Ochsenhauser für einen erfahrenen Spieler mit Kämpferherz entschieden. Zudem ist er als vorzüglicher Doppelspieler bekannt, was ab der kommenden Saison in der Bundesliga von besonderer Wichtigkeit ist. Der 1,86 Meter große Angriffsspieler war zuletzt im Juni 2017 die Nummer 19 der Tischtenniswelt – lange stand er unter den Top 30. Erst nach dem neuen Ranking-System fiel er zurück, da er wegen der Geburt seines zweiten Sohnes monatelang nur wenige Turniere spielte. Aktuell steht der viermalige österreichische Einzelmeister auf Platz 40.

In der Bundesliga beträgt seine aktuelle Bilanz 9:8, in der vorigen Saison spielte er 9:4. Der Österreicher, der in Wien lebt, ist ein echter Teamplayer. Nach eigener Aussage will er oben nochmals angreifen. „Das Top-Training in Ochsenhausen mit den international anerkannten Spitzentrainern wird mich weiter voranbringen, da bin ich mir sicher“, so Fegerl, dessen Lebensgefährtin Li Qiangbing ist, die ehemalige österreichische Weltklassespielerin mit chinesischen Wurzeln.

Fegerl feierte mit dem einstigen österreichischen Topclub SVS Niederösterreich große Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene – bis hin zur Finalteilnahme in der Champions League und zum Gewinn des Ettu-Cups. „Ich will im Tischtennis noch etwas erreichen und bin sehr froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass ich nach meiner Zeit in Düsseldorf mit Ochsenhausen bei einem weiteren deutschen Topclub spielen kann“, so Fegerl. „Ich beobachte den Verein schon lange – ich war sogar zu Rainer Ihles Zeiten dort schon mal als Spieler im Gespräch – und weiß, was für eine tolle Arbeit bei den TTF sowie im Liebherr Masters College geleistet wird.“ Ochsenhausen sei eine der wenigen Tischtennis-Topadressen in Europa. „Ich freue mich drauf und bin überzeugt, dass ich mich mit den Jungs prima verstehen werde und dass wir zusammen viel erreichen können“, sagt Fegerl. „Solange ich noch in Düsseldorf Vertrag habe, gebe ich natürlich alles für diesen Verein – das ist einfach eine Frage des Anstands. Aber ab dem Sommer will ich mit den TTF angreifen und ich glaube, dass wir das Zeug dazu haben, Titel zu holen.“

„Stefan war unser Wunschkandidat, er passt zu uns und wird das Team gut ergänzen sowie einen weitere Schritt voranbringen. Wir haben uns auf Anhieb prima verstanden und liegen auf einer Wellenlänge“, freut sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic auf die Zusammenarbeit mit Fegerl. Eine Abkehr von der Ochsenhauser Philosophie, die Talente aus dem Liebherr Masters College (LMC) nach oben zu bringen, sieht er nicht. „Im Augenblick haben wir keinen im LMC, der schon so weit ist, das dauert noch ein bis zwei Jahre“, so der TTF-Chef. In der gegenwärtigen Situation helfe Ochsenhausen aber ein erfahrener, positiv denkender Spieler wie Fegerl mehr, als jemand, der noch Zeit benötige. Pejinovic ist überzeugt: „Wir werden auch in der Saison 2018/19 eine sehr gute Mannschaft haben, die um Titel spielen wird.“

TTF-Sportdirektor Michel Blondel ist ebenso sehr angetan von der Verpflichtung des Österreichers. „Ich kenne ihn, seit er Junioren-Spieler war und er hat oft gegen die jungen französischen Spieler gespielt, die ich damals betreut habe“, so Blondel. „Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist und sogar noch besser werden kann – und wir wollen ihm dabei helfen.“ Fegerl passe perfekt zur TTF- Philosophie und -Mentalität.