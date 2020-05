Maciej Kubik ist der zweite Zugang beim amtierenden deutschen Meister TTF Liebherr Ochsenhausen für die Saison 2020/21. Dies gab der Tischtennis-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 17-jährige Pole kommt aus dem Liebherr Masters College (LMC), der TTF-Talentschmiede, und wurde in Warschau geboren.

Bereits im Alter von vier Jahren hat Kubik mit dem Tischtennissport begonnen. Seine Platzierung in der U21-Weltrangliste – Kubik ist dort die aktuelle Nummer sieben – zeigt, dass er zu den großen internationalen Toptalenten zählt. Der Schüler-Europameister im Einzel und Doppel 2018 konnte auch schon im Männerbereich seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. So wurde er in diesem Jahr Dritter im Einzel bei den polnischen Meisterschaften und durfte sich bei den Polish Open 2019 über die Silbermedaille im Männer-Doppel freuen.

Vizemeisterschaft im „Unterhaus“

Der Angriffsspieler war zunächst bei den polnischen Klubs SCKIS Hals Warschau und ASTS Olimpia Unia Grudziadz aktiv und hat in der zurückliegenden Saison für den deutschen Zweitligisten Mainz 05 aufgeschlagen. Mit dem FSV erreichte er die Vizemeisterschaft im „Unterhaus“ – seine Einzelbilanz: 15:7. Seit Juli 2019 gehört der junge Pole dem LMC dauerhaft an, zuvor war er regelmäßig als Trainingsgast dabei.

„Maciej ist für sein Alter schon sehr, sehr weit. Er ist ein Überflieger und hat alle Anlagen sowie den Ehrgeiz, bei uns zum Topspieler zu werden“, freut sich TTF-Präsident Kristian Pejinovic über die Verpflichtung. „Natürlich ist er noch in der Entwicklung, er ist ja gerade erst 17 geworden. Doch bei uns wird er die nötige Zeit dafür erhalten.“

„Ich bin sehr froh“

„Seit ich in Deutschland lebe und dem LMC angehöre, war es mein großes Ziel, dem Bundesligateam aus Ochsenhausen anzugehören“, sagt Maciej Kubik. „Ich bin sehr froh, dass es jetzt schon geklappt hat und dass ich nun mit solch exzellenten Spielern wie Hugo und Simon in einer Mannschaft spielen darf. Ich habe hart dafür gearbeitet und werde zukünftig noch intensiver und fokussierter trainieren, um diese einzigartige Chance auch zu nutzen.“ Was sein Ziel mit den TTF Liebherr Ochsenhausen in der kommenden Saison ist, formuliert er klar: „Ich will mein bestes Tischtennis zeigen, um jeden Punkt kämpfen und die Mannschaft unterstützen, indem ich so viele Matches wie möglich gewinne.“