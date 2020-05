Nach drei Abgängen zur neuen Saison hat der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen nun den ersten Zugang bekanntgegeben: Der US-Amerikaner Kanak Jha wechselt zu den Tischtennisfreunden. Der 19-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten TTC Zugbrücke Grenzau.

In der Vorrunde der derzeit ausgesetzten Saison 2019/20 (die Play-offs stehen noch an) hatte Jha noch Anpassungsschwierigkeiten, steigerte sich in der Rückrunde und kam da auf eine 9:6-Bilanz. International sorgte der US-Amerikaner früh für Aufmerksamkeit: Als 14-Jähriger trat er erstmals beim World-Cup an und war damit der bisher jüngste Teilnehmer an diesem Wettbewerb. Die TTF versprechen sich viel von Jha, der aktuell 27. der Weltrangliste ist. Er ist der erste von drei Zugängen der Ochsenhauser, die damit die Abgänge von Jakub Dyjas, Stefan Fegerl und Vladimir Sidorenko kompensieren wollen.

„Freuen uns sehr, dass er zu uns stößt“

„Ich bin froh und stolz darauf, einen solchen internationalen Hoffnungsträger für die kommende Saison präsentieren zu können“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic zur Verpflichtung von Kanak Jha. „Zudem ist es eine besondere Freude, gerade in diesen schwierigen Zeiten endlich einmal eine schöne Nachricht parat zu haben.“ Den Werdegang von Kanak Jha haben die TTF laut Pejinovic bereits seit sieben Jahren aufmerksam beobachtet. „Wir hatten schon früh Kontakt zu seinen Eltern und er hat auch über all die Jahre immer wieder an unseren Trainingscamps teilgenommen“, so der TTF-Präsident. „Es hat sich aber zunächst nicht realisieren lassen, zumal er vom Weltverband ITTF stark gefördert wurde und wir erst einmal nicht an ihn herankamen. Wir freuen uns sehr, dass er nun final zu uns stößt.“