TTF verpflichten Ex-Jugendweltmeister

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen hat sich die Dienste des 23-jährigen südkoreanischen Nationalspielers Jang Woojin gesichert. Obwohl der Kader der TTF für die Saison 2018/19 nach der Verpflichtung Stefan Fegerls eigentlich komplett war, wollte sich der Verein diese Chance nicht entgehen lassen. Kurz vor Ende der Wechselfrist am 31. Mai konnte es festgezurrt werden.

Der Jugendweltmeister von 2013 ist in Ochsenhausen ein guter alter Bekannter, TTF-Präsident Kristijan Pejinovic spricht sogar vom „verlorenen Sohn“. Der Angriffsspieler, derzeit in der Weltrangliste an Position 40 geführt – im Oktober 2015 war er sogar schon die Nummer 24 –, war nämlich als Schüler bis 2010 zwei Jahre am Liebherr Masters College (LMC) und erhielt dort das Rüstzeug für seine weitere Karriere.

Danach beorderte ihn der koreanische Verband in die Heimat zurück, doch an seine Ochsenhauser Zeit dachte der junge Koreaner stets äußerst positiv zurück und blieb all die Jahre in Kontakt mit Kristijan Pejinovic. Nicht nur einmal äußerte er den Wunsch, ans College zurückzukehren und eines Tages für den Bundesligaverein aus Oberschwaben zu spielen – doch sein Verband erlaubte es nicht. Doch vor wenigen Tagen kam Bewegung in die Sache. Jang, der nach seiner Zeit am LMC in Korea geblieben war und noch nie für einen ausländischen Klub gespielt hat, kontaktierte Pejinovic und teilte ihm mit, dass sein Nationaltrainer grünes Licht für einen Wechsel nach Ochsenhausen gegeben habe. Somit kehrt der Koreaner ans LMC zurück, um weiteren Feinschliff zu erhalten, und wird gleichzeitig im Kader der TTF stehen.

Allerdings betrachtet man ihn – ungeachtet seiner immensen Spielstärke – zunächst einmal als „Backup“. „Wir wissen ja noch nicht, wie oft er uns überhaupt zur Verfügung stehen wird“, erläutert Kristian Pejinovic. „Sein Verband wird ihn sicher oft anfordern. Auf jeden Fall ist er wirklich eine Verstärkung, zudem ist es für alle gut, wenn sich die Last auf mehr Schultern verteilt und die anderen Unterstützung bekommen.“

Gesetzt im Nationalteam

Jang ist in der Nationalmannschaft Südkoreas, eines der weltbesten Teams, gesetzt und gilt als Leistungsträger. Zweimal hat er Ex-Weltmeister und Ex-Olympiasieger Zhang Jike zu dessen besten Zeiten auf internationalen Turnieren geschlagen. „Jang verfügt über ein riesengroßes Potenzial“, ist Pejinovic überzeugt. „Schon als er vor fünf Jahren Jugendweltmeister wurde und sich gegen die starken chinesischen Konkurrenten durchgesetzt hatte, war vielen klar, was in ihm steckt. Wir wussten es schon vorher.“ Der TTF-Chef fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass er nach Ochsenhausen zurückkehrt.“

Auch Jang freut sich auf seine Rückkehr nach Oberschwaben. „Es war ein Traum von mir, eines Tages zurückzukommen, mich in Ochsenhausen weiter zu verbessern und dem Verein etwas zurückzugeben“, so der Koreaner. „Es macht mich stolz, künftig das TTF-Trikot zu tragen.“