TTF verlängern mit Calderano bis 2021

Hugo Calderano bleibt dem Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen für weitere zwei Jahre erhalten. Die Vertragsverlängerung mit dem Brasilianer bis zum 30. Juni 2021 gab Vereinspräsident Kristijan Pejinovic am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Foyer der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen bekannt. Wenige Minuten zuvor hatte Calderano den neuen Vertrag vor Ort unterschrieben. Darüber hinaus wird es auch in der kommenden Saison eine Nummer fünf im Kader der TTF geben.

Der Vertragsverlängerung gingen laut Pejinovic lange konstruktive Gespräche voraus. „Dass Hugo bleibt, freut uns sehr, es dürfte aber auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Er hat sich hier sehr gut weiterentwickelt, aber auch viel Unterstützung erhalten“, sagte der TTF-Präsident. Die Verpflichtung von Calderano hatte der Club im Mai 2014 bekannt gegeben. Damals war es noch eine überraschende Personalie, auch wenn der Brasilianer als eines der größten Talente der Welt galt. Calderano war seinerzeit 17 Jahre alt, gehörte zum Liebherr Masters College (LMC), der TTF-Talentschmiede, und war in der Männer-Weltrangliste auf Position 78 gelistet. In der Zwischenzeit hat sich Calderano zu einem Weltklassespieler entwickelt und ist aktuell die Nummer sechs in der Welt. „Er hatte viele Angebote. Uns war es wichtig, die aktuelle Konstellation so zu wahren“, so Pejinovic, der Calderano als „Eigengewächs“ bezeichnete. „Er ist sehr wertvoll fürs Team. Er ist ein besonderer Sportler, aber auch ein besonderer Mensch. Beides ist wichtig, damit ein Team wie jetzt funktioniert. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass es menschlich passt.“

Weitere Titel sind das Ziel

Calderano hatte nach eigener Aussage keine Zweifel daran, seinen Vertrag bei den TTF zu verlängern. „Ich mag das ganze Umfeld hier. Der sportliche Teil ist super, das zeigt auch meine Entwicklung, siehe Weltrangliste. Es ist ein toller Club“, sagte der 22-Jährige, der unter anderem mehrfacher lateinamerikanischer Meister im Einzel und im Team ist. Was seine Ziele mit den TTF in dieser Saison und der Zukunft sind? „Wir haben im Pokal den ersten Titel gewonnen und wissen jetzt, wie das schmeckt. Es ist mein Hauptziel, Titel nach Ochsenhausen zu bringen“, so Calderano. „Und der nächste ist die deutsche Meisterschaft – hoffentlich.“

Durch die Vertragsverlängerung mit Calderano steht der TTF-Kader für die kommende Saison so gut wie fest. Zuvor hatten bereits Stefan Fegerl (bis 2020) und Simon Gauzy (bis 2021) ihre Kontrakte verlängert. Der Vertrag von Jakub Dyjas läuft noch bis 2020. Zu dem Quartett soll noch eine Nummer fünf hinzukommen, die als Back-up eingeplant ist. „Wir sind in Gesprächen, wollen den Vertrag aber auch erst zu Papier bringen“, verriet Pejinovic den Namen des Zugangs am Mittwoch noch nicht. Fest steht, dass es nicht Jang Woojin sein wird, der diese Rolle in dieser Spielzeit bekleidet. „Mit Jang geht es nicht mehr. Da machen die Koreaner dicht im Hinblick auf die WM und die Olympischen Spiele. Sie holen gerade alle zurück“, erläuterte der TTF-Präsident. Vielmehr könne Jang Woojin auch in dieser Saison kein Spiel mehr für die TTF bestreiten. „Auf Biegen und Brechen könnten wir auf ihn in dieser Situation noch mal zurückgreifen. Das ist aber nicht geplant“, so der TTF-Präsident.