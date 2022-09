TTF überzeugen auch in Bergneustadt

Was das Team der TTF Liebherr Ochsenhausen derzeit in der Tischtennis-Bundesliga anpackt, hat Hand und Fuß und ist von Erfolg gekrönt. Bei den Bergneustädter „Schwalben“, bei denen man ein sehr enges Spiel erwartet hatte, konnte mit einem 3:1 der dritte Sieg im dritten Saisonspiel doch recht ungefährdet eingefahren werden. Nach zweieinhalb Stunden in der Bergneustädter Burstenhalle war jedem klar: Die TTF können es auch auswärts.

Überragender Spieler bei den Oberschwaben war Simon Gauzy, der zwei überzeugende 3:0-Siege beisteuerte und auch Benedikt Duda im Spitzeneinzel keine Chance ließ. Eine tolle Leistung bot auch der weiter ungeschlagene Zugang Alvaro Robles, der an alter Wirkungsstätte – zuvor hatte der Linkshänder aus Spanien fünf Jahre für die „Schwalben“ gespielt – seine Nervosität nach einem Satz gegen den Franzosen Romain Ruiz ablegte und einen wichtigen 3:1-Sieg verbuchen konnte.

Samuel Kulczycki, der erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam – Kanak Jha, der im Oman ein top WTT-Tunier gespielt und Bronze geholt hatte, wurde geschont –, hatte die undankbare Aufgabe, zum Auftakt gegen Bergneustadts Spitzenspieler Benedikt Duda an den Tisch zu müssen. Der 20-jährige Ochsenhauser machte keinen schlechten Job und ging zweimal nach Sätzen in Führung. In den Durchgängen vier und fünf glückte ihm aber nicht mehr allzu viel und sein Gegner hatte immer wieder die besseren Lösungen parat.

Aber die TTF hatten ja einen Simon Gauzy, bei dem an diesem Tag alles rund lief. Zunächst glich er die Führung des Gastgebers aus durch ein, trotz zweier enger Sätze, nie wirklich gefährdetes 3:0 über den Ecuadorianer Alberto Mino. Alvaro Robles hatte da schon mehr zu kämpfen. Gegen den Franzosen Romain Ruiz stand das Match drei Sätze lang auf des Messers Schneide. Im vierten Durchgang machte sein Gegner dann kaum mehr einen Stich und die TTF gingen erstmals in Führung.

Simon Gauzy konnte nun schon alles klarmachen, doch dazu musste er Benedikt Duda besiegen. Der 27-jährige Franzosen zeigte sich in einer top Verfassung. Im ersten Satz konnte Duda noch einigermaßen mithalten und unterlag knapp, in den Sätzen zwei und drei hatte der deutsche Nationalspieler dann keine Chance mehr – 3:1 für die TTF, der Auswärtssieg war in trockenen Tüchern. Das Team bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Düsseldorf – aus dem Trio mit weißer Weste ist inzwischen ein Duo geworden.

„Unsere Jungs haben heute unglaublich gut gespielt und verdient auch das erste Auswärtsspiel gewonnen“, zeigte sich TTF-Trainer Fu Yong nach dem Spiel rundum zufrieden. „Alvaro hat gut gespielt und hart gekämpft. Er hat gegen Ruiz einen wichtigen Punkt geholt. Und Simon war heute besonders stark. Was er gegen Duda gezeigt hat, so gut hatte man ihn lange nicht mehr gesehen.“

Simon Gauzy freute sich über den Sieg und seine Topleistung. Den 2:1-Zwischenstand zugunsten der TTF, für den Alvaro Robles gesorgt hatte, hielt der Franzose aber für vorentscheidend. „Das war das Schlüsselspiel für uns“, so Gauzy. „Wenn ich beim Spielstand von 1:2 gegen Duda an den Tisch hätte gehen müssen, wäre es schwer geworden. Aber so wusste ich, dass wir auch beim Stand von 2:2 noch gute Chancen auf den Sieg gehabt hätten. Alvaro und Samuel spielen ein gutes Doppel.“ Der 3:1-Erfolg bringt Ochsenhausen dem angestrebten Saisonziel ein kleines Stück näher: „Wir wollen in die Play-offs“, lässt Gauzy keinen Zweifel aufkommen. „Aber das wollen andere Mannschaften auch. Es wird schwer, auch wenn wir auf einem guten Weg sind. Doch die Saison ist noch lang.“

Als nächstes steht für die TTF das Heimspiel gegen Mainz 05 (18. September, 14 Uhr) mit dem vermutlichen Wiedersehen mit Yuto Muramatsu auf dem Programm. Natürlich muss alles erst gespielt werden und ist die psychologische Position des Aufsteigers günstig, der nichts zu verlieren hat, dennoch sollte der vierte Sieg im vierten Saisonspiel für die TTF durchaus im Bereich des Machbaren liegen.