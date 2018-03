Ein wichtiger Heimsieg ist den TTF Liebherr Ochsenhausen am Dienstagabend in der Tischtennis-Bundesliga gegen die Überraschungsmannschaft aus Bad Königshofen gelungen. Die Begegnung des 16. Spieltags gewannen die TTF mit 3:1.

Die Ochsenhauser waren im Vorfeld als klarer Favorit gehandelt worden, doch das relativierte sich durch den Umstand, dass Cheftrainer Dubravko Skoric ganze zwei spielfähige Akteure zur Verfügung hatte. Die Hoffnungen, dass der grippekranke Jakub Dyjas oder sein ebenfalls erkrankter Kollege Yuto Muramtasu ins Team zurückkehren würden, hatten sich nämlich zerschlagen. Zu allem Überfluss hatte es auch noch Joao Geraldo, dessen Wechsel nach der Saison zu Angers in die französische Pro-A-Liga nun feststeht, erwischt, der sich am Dienstagmorgen krankmeldete.

Nur zwei gesunde Spieler

Somit hatten die TTF nur Simon Gauzy, der noch nicht wieder dort angekommen ist, wo er vor seiner Verletzungspause stand, und Hugo Calderano zur Verfügung. So musste erneut Sportmanager Daniel Zwickl ran, der in dieser Saison bereits einen Einsatz in der Champions League hatte und noch recht passabel spielt, auch wenn er nicht mehr regelmäßig trainiert. Das aus der Not geborene Trio schlug sich aber sehr ordentlich, hatte den Gast aus Unterfranken recht gut im Griff, und hielt die TTF weiter auf Play-off-Kurs. Die Ochsenhauser konnten durch den Sieg den Abstand auf den auf Platz fünf stehenden Rivalen aus Bremen auf zwei Punkte vergrößern. „Großes Lob an die Mannschaft, die heute eine tolle Moral bewiesen hat und der schwierigen Personalsituation zum Trotz mit viel Biss und Siegeswillen aufgetreten ist“, sagte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Das war eine solide, souveräne Vorstellung. Wir haben heute wirklich gute Gegenwehr geleistet, viel besser als am Sonntag in Grünwettersbach.“

Zunächst musste Simon Gauzy gegen den 19-jährigen Slowenen Darko Jorgic ran, einen der besten Nachwuchsspieler Europas. Anfänglich hatte der Weltranglisten-Neunte das Match gut im Griff, doch als der dritte Satz an Jorgic ging, hielt man schon etwas die Luft an, weil man nicht wusste, ob Gauzy bei seinem immensen Mangel an Wettkampfpraxis wieder gut in die Partie zurückfinden würde. Doch es gelang. Satz vier und damit der Sieg ging mit 12:10 an den Franzosen.

Zwickl muss erneut ran

Anschließend musste Hugo Calderano gegen den U21-Weltranglisten-Ersten Mizuki Oikawa ran. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf gutem Niveau, bei dem der Ochsenhauser die besseren Nerven hatte. Jeder Satz ging in die Verlängerung und jedes Mal hieß der Sieger Calderano. Der vorentscheidende Punkt zum 2:0 war eingetütet. Im Anschluss musste „Notnagel“ Daniel Zwickl versuchen, gegen Jungnationalspieler Kilian Ort zu bestehen. Der Ungar gab alles und spielte gewiss nicht schlecht, doch es reichte nicht. „Kompliment an Daniel, er hat alles versucht und sich voll reingehängt, was auch motivierend auf seine Mitspieler gewirkt hat“, sagte Kristijan Pejinovic mit Blick auf die Partie. Bad Königshofen hatte aber den Anschluss geschafft. Doch Simon Gauzy gab nochmals Gas und ließ dem quirligen Japaner Oikawa beim 3:0 keine echte Chance. Der TTF-Sieg war eingetütet.

Nun haben die TTF fast vier Wochen Zeit, zu genesen und zu regenerieren. Wegen diverser nationaler und internationaler Termine findet die nächste Bundesliga-Partie bei Schlusslicht Grenzau erst am 18. März statt. „Wir haben heute einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht und haben nun Gott sei Dank etwas Luft zum Verschnaufen und Genesen“, sagte ein erleichterter Kristijan Pejinovic. „Wir wollen nun unsere restlichen beiden Spiele gewinnen und schauen nur auf uns. Wie die anderen spielen, muss uns dann gar nicht interessieren.“

TTF Liebherr Ochsenhausen – TSV Bad Königshofen 3:1. Ergebnisse: Simon Gauzy – Darko Jorgic 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 12:10), Hugo Calderano – Mizuki Oikawa 3:0 (12:10, 12:10, 14:12), Daniel Zwickl – Kilian Ort 1:3 (10:12, 6:11, 11:4, 6:11), Simon Gauzy – Mizuki Oikawa 3:0 (11:6, 11:9, 11:9)