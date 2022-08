TTF-Trio tritt bei Europameisterschaften an

Die Tischtennis-Europameisterschaften sind auch für die Profis der TTF Liebherr Ochsenhausen kein Standardturnier, bei dem man gelassen sein Programm abspult, sondern ein Event, bei dem sie im Dress ihres Nationalteams alles zeigen und aus sich herausholen wollen. Die am Samstag beginnende EM in München ist zudem etwas Besonderes, bedeutet sie doch, keine 140 Kilometer von Ochsenhausen entfernt, fast ein Heimspiel für die teilnehmenden TTF-Profis. Drei sind dabei: der Vizeeuropameister von 2016, Simon Gauzy (Frankreich), sowie der Spanier Alvaro Robles und der Pole Samuel Kulczycki, der am vergangenen Dienstag seinen 20. Geburtstag feierte.

Es fehlt Can Akkuzu, der vom französischen Verband trotz starker Leistungen in der zurückliegenden Bundesligasaison nicht nominiert wurde, allerdings ohnehin nicht hätte starten können, da er vergangene Woche beim WTT-Contender-Turnier in Tunis verletzt aufgeben musste und noch nicht wieder einsatzfähig ist.

Eine Medaille hat Gauzy im Visier, auch wenn der derzeitige Weltranglisten-27. nur an Setzposition elf gelistet ist. Der 27-Jährige tritt zudem im Doppel mit Emmanuel Lebesson und im Mixed mit Prithika Pavade an. Ähnliches gilt für TTF-Zugang Robles, der mit dem Rumänen Ovidiu Ionescu im Doppel und mit seiner Landsfrau Maria Xiao im Mixed an den Tisch geht.

Samuel Kulczycki geht im Doppel mit Maciej Kubik an den Start – das Duo schlug vergangene Saison noch häufig in der Bundesliga für Ochsenhausen auf, in der Saison 2022/23 ist der 19-jährige Kubik an Grenzau ausgeliehen. Im Mixed tritt Kulczycki an der Seite seiner Landsfrau Katarzyna Wegryzn an.

Im Männer-Einzel ist der schwedische Vizeweltmeister Truls Möregårdh topgesetzt, vor dem Slowenen Darko Jorgic und dem deutschen Quartett Dimitrij Ovtcharov, Qiu Dang, Timo Boll, dem Titelverteidiger, und Patrick Franziska sowie dem Schweden Anton Källberg. Gauzy und Robles sind für das Hauptfeld gesetzt, Kulczycki muss über die Qualifikation versuchen, sich nach oben zu spielen.