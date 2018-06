Yuto Muramatsu, Joao Geraldo und Jakub Dyjas vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen haben bei den Katar Open den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Das mit insgesamt 220000 Dollar dotierte Turnier in Doha ist eines der wichtigsten der World Tour des Weltverbands ITTF.

Als letzter des TTF-Trios musste am Mittwoch Jakub Dyjas die Segel streichen. Er unterlag in der letzten K.-o.-Runde der Qualifikation gegen den Iraner Noshad Alamiyan in sieben Sätzen. Bereits in der Gruppenphase der Qualifikation endete die Hoffnung aufs Weiterkommen für Yuto Muramatsu und Joao Geraldo. „Dass sie alle frühzeitig ausgeschieden sind, ist schade für unsere Spieler“, kommentierte TTF-Teamleiter Manuel Pfender das Abschneiden der Ochsenhauser Profis im Einzel in Doha.

Ursprünglich wären auch Hugo Calderano und Simon Gauzy in Doha am Start gewesen, doch beide traten die Reise nach Katar im letzten Augenblick nicht an wegen muskulärer Probleme. Calderano und Gauzy regenerierten stattdessen in Ochsenhausen und ließen sich dort behandeln. „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es ist nichts ernstes, beide sind schon wieder ins Training eingestiegen“, sagte Manuel Pfender und fügte hinzu: „Ob es für das Spiel am Sonntag reicht bleibt abzuwarten.“ Am Sonntag treffen die TTF in der Bundesliga in der Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Halle auf den Tabellenfünften TTC Schwalbe Bergneustadt (Spielbeginn: 15 Uhr).

Bei den Katar Open in Doha topgesetzt ist Chinas Weltranglisten-Erster Ma Long, gefolgt von seinen Landsleuten Fan Zhendong, Xu Xin und Zhang Jike, dem Japaner Jun Mizutani sowie Deutschlands Nummer eins Dimitrij Ovtcharov. Alle greifen erst am Donnerstag ins Turnier ein.