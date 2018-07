TTF-Trio scheidet in Australien früh aus

Hugo Calderano vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen ist bei den Australian Open, dem mit insgesamt 316 000 US-Dollar dotierten Platinum-Turnier der World Tour des Weltverbands ITTF in Geelong, in der ersten Hauptrunde ausgeschieden. Er unterlag dem japanischen Weltranglisten-50. Yuya Oshima am Donnerstag in sieben Sätzen (5:11, 7:11, 11:6, 11:5, 10:12, 11:8, 7:11).

Bereits in der Qualifikation mussten Jakub Dyjas und Jang Woojin die Segel streichen. Dyjas gewann zwar sein erstes Gruppenspiel gegen einen Australier klar, musste anschließend jedoch dem Kroaten Tomislav Pucar, Zugang des TTF-Pokalgegners Fulda-Maberzell, nach einer 1:4-Niederlage gratulieren. Für Woojin, dem zuvor bei den Korea Open noch ein historischer Dreifacherfolg gelungen war, bedeutete diesmal bereits sein zweites Einzel das Turnier-Aus. Zunächst konnte er noch seinen Landsmann Cho Daeseong mit 4:1 in die Schranken weisen, doch gegen den 20-jährigen Chinesen Yu Ziyang musste selbst er passen. Der Neu-Ochsenhauser hatte dabei das Glück nicht auf seiner Seite und unterlag denkbar knapp mit 3:4 (11:8, 11:13, 10:12, 11:6, 11:13, 11:8, 9:11).

Erst Freitagfrüh wird Simon Gauzy ins Turniergeschehen eingreifen. Er trifft in der ersten Hauptrunde auf den Inder Kamal Sharath Achanta. Der routinierte Düsseldorfer Bundesliga-Profi ist gegenwärtig im internationalen Ranking auf Position 43 notiert. Auf der 16-köpfigen Setzliste ist Simon Gauzy an Position sieben zu finden.