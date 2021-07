TTF-Trio ist in Tokio am Start

Mit drei Spielern ist der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen bei den Olympischen Spiele in Tokio vertreten. Simon Gauzy (für Frankreich) und Kanak Jha (für die USA) sind im Einzel und mit der Mannschaft am Start, Can Akkuzu ist als Reservespieler für Frankreichs Team nominiert.

Die Tischtenniswettbewerbe in Tokio teilen sich in zwei Kategorien auf – zunächst werden Einzel und Mixed gespielt, anschließend stehen die Mannschaftswettbewerbe auf dem Programm. Die Einzelwettbewerbe beginnen am Samstag. Am Freitag, 30. Juli, werden die neuen Olympiasieger gekürt. Die Nationalteams duellieren sich ab dem 1. August um die Medaillen – am 6. August steigen die Endspiele in der Sport-Arena des Tokyo Metropolitan Gymnasiums – unter Ausschluss der Zuschauer.

Freilose in der ersten Runde

Im Männer-Einzel haben Simon Gauzy und Kanak Jha in der ersten Runde Freilose, sodass sie erst am Montag (Jha) und Dienstag (Gauzy) erstmals am Tisch stehen werden gegen noch zu ermittelnde Gegner. An der Spitze der Setzliste des 65-köpfigen Teilnehmerfeld thront der chinesische Weltranglistenerste Fan Zhendong, gefolgt von seinem Landsmann Xu Xin. Nummer drei ist der Japaner Tomokazu Harimoto und die Nummer vier der Brasilianer Hugo Calderano, der in der vergangenen Saison noch das Dress der TTF trug und ebenfalls aufgrund eines Freiloses erst am Dienstag ins Turnier einsteigt. An Position 14 der Setzliste ist Simon Gauzy zu finden, die Nummer 21 ist Kanak Jha.

Gauzy war bereits 2016 bei den Spielen in Rio am Start und erreichte die Runde der besten 32 – mit dem Team Frankreichs stand er im Achtelfinale. Der 21-jährige Jha war in Rio als 16-Jähriger dabei und konnte dort mit dem US-Team ebenfalls das Achtelfinale erreichen, musste sich im Einzel jedoch in der ersten Runde geschlagen geben.

Rolle des Leitwolfs

In den Mannschaftswettbewerben wird mit Zugang Can Akkuzu der dritte TTF-Profi mit im Bunde sein. Er gehört wie Gauzy dem französischen Nationalteam an. Akkuzu fungiert aber im Gegensatz zu Gauzy, der die Rolle des Leitwolfs einnimmt, nur als Reservespieler und dürfte vermutlich lediglich zum Einsatz kommen, wenn sich einer seiner Teamkollegen verletzt. Kanak Jha wird mit dem Team USA als dessen stärkster Akteur an den Start gehen.

„Wir freuen uns, dass drei unserer aktuellen Spieler in Tokio dabei sind und wünschen allen viel Glück und Erfolg“, gibt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic dem Ochsenhauser Trio laut Mitteilung mit auf den Weg. „Ebenso hoffen wir, dass nach den Spielen alle gesund wieder zurückkehren.“

Olympia-Vorbereitung in Ochsenhausen

Ein wichtiger Teil der Olympia-Vorbereitungen spielte sich nach TTF-Angaben in Form mehrerer Lehrgänge im Ochsenhauser Sparkassen-TT-Leistungszentrum ab. Dort bereiteten sich unter anderem die Nationalmannschaften Frankreichs, Brasiliens und Ungarns auf die Spiele vor. Frankreich war mit Simon Gauzy und Can Akkuzu, Brasilien mit Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi und Vitor Ishiy und Ungarn mit Bence Majoros und Adam Szudi vertreten. Sie gehören fast alle auch der Ochsenhauser Trainingsgruppe an. Auch der Spanier Alvaro Robles war dabei. Phasenweise haben auch Kanak Jha und der Schwede Truls Möregardh ihre Vorbereitung in Ochsenhausen absolviert. Samuel Kulczycki und Maciej Kubik aus dem TTF-Bundesligateam sowie der junge Franzose Irvin Bertrand fungierten als Trainingspartner. Unterstützt wurden alle vom Ochsenhauser Trainerteam um Fu Yong, Michel Blondel, Bogdan Pugna, Mikael Simon und Jean-René Mounie, zu dem sich auch Ungarns Nationaltrainer Peter Musko gesellte.