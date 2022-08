TTF-Trio bleibt ohne Medaillen

Die 41. Tischtennis-Europameisterschaften sind am Sonntag in der Rudi-Sedlmayer-Halle in München zu Ende gegangen. Das Männerturnier endete ein wenig überraschend mit dem ersten Europameistertitel für den deutschen Nationalspieler Dang Qiu, der im Finale den Slowenen Darko Jorgic besiegte. Die beiden großen Turnierfavoriten, Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov, waren in dem hochkarätigen Teilnehmerfeld über das Viertelfinale nicht hinausgekommen. Auch die drei Ochsenhauser Bundesliga-Profis Simon Gauzy, Alvaro Robles und Samuel Kulczycki, die sich im Vorfeld des Kontinentalturniers einiges vorgenommen hatten, blieben ohne Medaillen.

Am besten aus TTF-Sicht waren noch die Auftritte von Youngster Samuel Kulczycki. Im Herren-Einzel hatte er sich über die Qualifikation mit drei Siegen und einer Niederlage ins Hauptfeld gespielt, wo er in der ersten Runde auf Rekordeuropameister Timo Boll traf. Mit 3:1 Sätzen und 7:3 führte der Pole und hatte den Sieg deutlich vor Augen, um letztlich doch noch mit 3:4 den Kürzeren zu ziehen. Letztlich fehlten dem 20-Jährigen noch die nötige Cleverness und Abgeklärtheit, um sich selbst zu belohnen.

Enttäuschung bei Simon Gauzy, der vor dem Turnier zur Riege der Mitfavoriten gezählt worden war. Bereits in seinem ersten Match zog der TTF-Führungsspieler den Kürzeren und unterlag überraschend dem jungen Belgier Adrien Rassenfosse mit 3:4. Auch Alvaro Robles war direkt ins Hauptfeld gesetzt worden, auch er scheiterte schon in Runde eins in sieben Sätzen. Gegen den Griechen Ioannis Sgouropoulos konnte der spanische Linkshänder zwar einen 1:3-Satzrückstand wettmachen, um dann aber im Entscheidungsdurchgang doch das Nachsehen zu haben.

Im Doppel und Mixed sah es aus Ochsenhauser Perspektive insgesamt schon etwas besser aus. Pech hatte Simon Gauzy an der Seite von Emmanuel Lebesson. Gegen die Schweden Jon Persson/Anton Källberg zog das französische Duo in der ersten Runde mit 2:3 den Kürzeren, wobei die letzten beiden Sätze jeweils in der Verlängerung mit 10:12 und 12:14 verloren gingen. Alvaro Robles und Ovidiu Ionescu, denen man einiges zugetraut hatte, konnten zwar ihr erstes Match gewinnen, unterlagen dann aber im Achtelfinale sehr überraschend der Kombination Milosz Redzimski (Polen)/Vladislav Ursu (Moldawien). Auch hier wusste wieder Samuel Kulczycki zu gefallen. Mit seinem Lieblingsdoppelpartner, dem in dieser Saison von den TTF an Grenzau ausgeliehenen Maciej Kubik, stieß er nach drei Siegen ins Viertelfinale vor und war nicht weit von einer Medaille entfernt. Gegen Persson/Källberg konnte man einen 0:2-Satzrückstand egalisieren, verlor dann aber den Entscheidungssatz mit 8:11.

Im gemischten Doppel erreichte die spanische Linkshänder-Formation Alvaro Robles/Maria Xiao das Viertelfinale, unterlag dort aber dem slowakischen Duo Lubomir Pistej/Barbora Balazova in fünf Durchgängen. Auch für die beiden anderen Mixed-Kombinationen mit TTF-Beteiligung reichte es zwar bis ins Viertelfinale, nicht aber in die Medaillenränge. Simon Gauzy unterlag gemeinsam mit seiner 18-jährigen Landsfrau Prithika Pavade in der Runde der besten Acht dem österreichischen Duo Robert Gardos/Sofia Polcanova mit 1:3, Samuel Kulczycki mit Katarzyna Wegryzn nach drei überzeugenden Siegen den späteren Silbermedaillengewinnern Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs (Rumänien) in einem umkämpften Viersatz-Match.

Mit Blick auf den am kommenden Sonntag bevorstehenden ersten Bundesligaauftritt der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen Fulda-Maberzell (16 Uhr, Dr.-Hans-Liebherr-Halle) missglückte damit die Generalprobe der TTF-Profis bei der EM.