TTF treffen zum Rückrundenstart auf Fulda-Maberzell

Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hat den Spielplan für die Rückrunde der Saison 2021/22 festgelegt. Der Startschuss für die zweite Saisonhälfte fällt laut Pressemmitteilung mit dem zwölften Spieltag am 16. Januar 2022, dann kommt es unter anderem zum Duell zwischen den TTF Liebherr Ochsenhausen und dem TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell.

Mit insgesamt sechs Partien erwacht die Tischtennis-Bundesliga aus der Winterpause. Im Spitzenspiel, zumindest nach aktueller Tabellenkonstellation, treffen am 16. Januar nächsten Jahres die derzeit auf Platz zwei stehenden TTF Liebherr Ochsenhausen und der viertplatzierte TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell aufeinander. Im Hinrundenspiel hatten die Osthessen dem viermaligen deutschen Meister die erste und bislang einzige Saisonniederlage in der Bundesliga beigebracht.

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf startet beim TTC Schwalbe Bergneustadt in die zweite Saisonhälfte, der amtierende Vizemeister 1. FC Saarbrücken beim TTC Zugbrücke Grenzau. Zur Revanche für die Niederlage im Viertelfinale des deutschen Tischtennis-Pokals lädt zeitgleich der ASV Grünwettersbach den Post SV Mühlhausen. Mit Heimspielen starten außerdem der SV Werder Bremen, der den TSV Bad Königshofen zu Gast hat, und der TTC OE Bad Homburg, der den TTC Neu-Ulm empfängt.

Weiter geht es in der Bundesliga anschließend mit dem 13. Spieltag am 21./23. Januar 2022 und dem 14. Spieltag am 25./26. Januar 2022. Abgeschlossen wird die Hauptrunde mit dem 22. Spieltag im Frühjahr 2022, dann kommt es unter anderem zur Neuauflage des DM-Finals der Vorsaison zwischen Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken. Insgesamt absolvieren die Vereine der Bundesliga in der zweiten Saisonhälfte 66 Spiele, ehe es im Anschluss zwischen den vier bestplatzierten Teams zu den Play-offs und schließlich zum Liebherr-TTBL-Finale kommt, in dem der deutsche Mannschaftsmeister 2021/22 gekürt wird.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und des noch nicht feststehenden Spielkalenders des Weltverbands ITTF für das Jahr 2022 hat sich die TTBL entschieden, die Terminierung des 22. Spieltags und der Play-offs zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Aus demselben Grund war im vergangenen Sommer zunächst nur die Hinrunde angesetzt worden.