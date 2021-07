TTF treffen im Pokal-Achtelfinale auf Vizemeister Saarbrücken

Einen Kracher gibt es zum Auftakt des deutschen Tischtennis-Pokals in der Saison 2021/22: Im Achtelfinale empfängt der 1. FC Saarbrücken am 10. Oktober (15 Uhr) die TTF Liebherr Ochsenhausen – der amtierende Vizemeister trifft damit auf den Pokalfinalisten der vergangenen Spielzeit. Das hat die Auslosung in der Geschäftsstelle der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) in Fulda ergeben. Zugleich ist diese Paarung die Neuauflage des DM-Finals der Saisons 2018/19 und 2019/20, jeweils einmal hatten beide Teams in diesen Matches die Oberhand behalten.

„Saarbrücken ist natürlich ein hartes und undankbares Los im Achtelfinale. Natürlich ist nichts unmöglich – besonders in unserem Sport“, kommentiert TTF-Präsident Kristijan Pejinovic den zugelosten hochkarätigen Auftaktgegner. „Wer uns kennt, der weiß, dass wir uns gerne so schwierigen Herausforderungen stellen. Es bringt nichts zu jammern – wir müssen uns auf beste Weise vorbereiten und versuchen, unsere beste Performance an diesem Tag abzurufen.“

Gegen die Saarländer haben die TTF etwas gutzumachen: Zwar wurde das Auftaktmatch der Vorsaison in heimischer Halle gewonnen, doch dann folgten drei Niederlagen, zuletzt zweimal 2:3 in den Play-off-Halbfinals. Allerdings ist nun Hugo Calderano nicht mehr dabei und man muss sehen, wie sich das neue Team gegen einen solchen Topgegner zurechtfindet. Das Ziel der TTF ist das gleiche wie das von Saarbrücken: das Viertelfinale erreichen.