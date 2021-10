TTF treffen auf Schlusslicht

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben 12:2 Punkte auf dem Konto, Gegner TTC OE Bad Homburg 2:12. Die Oberschwaben sind Tabellenzweiter, die Hessen Schlusslicht der Tischtennis-Bundesliga. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen.

Der Zweitligameister und Aufsteiger der Saison 2019/20 aus Bad Homburg, der ein ähnliches Konzept mit jungen, talentierten Spielern verfolgt wie die TTF und sich auf Dauer im Oberhaus etablieren möchte, hatte in seiner Debütsaison Glück. Der TTC beendete die Runde als Tabellenletzter mit nur zwei Pluspunkten und profitierte davon, dass aufgrund des Saisonabbruchs in allen Ligen unterhalb der Bundesliga (TTBL) kein Aufstieg und somit auch kein Abstieg möglich war. Somit blieb man erstklassig und veränderte das Gesicht der Mannschaft, konnte aber finanziell keine allzu großen Sprünge machen und keine Topstars an Land ziehen.

Es schien genau so weiterzugehen wie in der Vorsaison, man verlor fünf Spiele in Folge, darunter sehr enge Partien wie in Grünwettersbach und Bremen (jeweils 2:3). Dann musste Bad Homburg zum Hessenderby nach Fulda und gewann dort sehr überraschend mit 3:1. Damit hatte man ein Signal an die Konkurrenz ausgesendet – drei Teams liegen nur zwei Punkte vor den Kurstädtern –, dass man alles versuchen wird, den Klassenerhalt zu schaffen.

Bad Homburg hat sich immer dann als sehr gefährlich erwiesen, wenn der an Position zwei gemeldete 20-jährige Japaner Yuta Tanaka zum Einsatz kam. Der 126. der Weltrangliste (WRL) hat sich bei seinen ersten drei Einsätzen als Bereicherung der Bundesliga erwiesen und ist mit einer 4:1-Bilanz gestartet – geschlagen wurden unter anderem namhafte Gegner wie Mattias Falck (Bremen) und Ruwen Filus (Fulda). Der als Leitwolf verpflichtete 34-jährige Tscheche Lubomir Jancarik (WRL: Platz 85), zuvor schon bei den TTBL-Clubs Mühlhausen und Grenzau unter Vertrag, konnte mit seiner 2:6-Bilanz die Erwartungen noch nicht ganz erfüllen. Auch der 21-jährige Rares Sipos (WRL: 153), Vize-Europameister im U21-Bereich und als einziger Akteur der Vorjahresbesetzung übernommen, hat noch Luft nach oben (TTBL-Bilanz: 2:4). Mit Siegen über Wang Xi (Grünwettersbach) und Alexandre Cassin (Fulda) hat der aggressiv angreifende Rumäne sein großes Potenzial aber schon angedeutet. Noch ohne Erfolgserlebnis im TTC-Dress sind dagegen die beiden 21-jährigen deutschen Talente Cedric Meissner und Benno Oehme aus dem U23-Anschlusskader des Deutschen Tischtennisbunds.

Favorit sind die TTF, die das kleine „Zwischentief“ mit zwei Niederlagen in Meisterschaft und Pokal gegen bärenstarke Gegner überwinden und zurück in die Erfolgsspur wollen. Die Chancen stehen gut auf zwei weitere Punkte, wenn man den Gegner vom ersten Ball an ernst nimmt und den Kampf annimmt. In der Vorsaison wurde Bad Homburg beide Male mit 3:1 geschlagen. Die Ochsenhauser Spieler, von der Qualität ihrem Gegner gewiss um einiges voraus, haben ihre internationalen Einsätze in den vergangenen drei Wochen gut überstanden und freuen sich darauf, wieder in der Bundesliga aufschlagen zu können. Cheftrainer Fu Yong kann am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen.

Fu Yong hält es für unangebracht, den Gegner nur nach dem aktuellen Tabellenstand zu beurteilen. „Bad Homburg ist eine gefährliche Mannschaft, denn sie haben wie wir ein junges, talentiertes Team“, sagt er. „Nach diversen Turnieren haben wir als Mannschaft eine Woche Zeit gehabt, uns gut auf dieses Spiel vorzubereiten. Wir möchten nach der Niederlage in Fulda mit einem Heimsieg zurück in die Erfolgsspur.“