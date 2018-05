TTF-Trainer Skoric beweist ein gutes Händchen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben das Halbfinale der Tischtennis-Champions-League erreicht. Im Viertelfinal-Rückspiel beim 1. FC Saarbrücken setzten sich die TTF mit 3:1 durch und machten damit die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett. Im Halbfinale kommt es für Ochsenhausen nun zum nächsten Bundesliga-Duell gegen Borussia Düsseldorf.

War im Hinspiel noch Hugo Calderano der – aufgrund der 2:3-Niederlage der Ochsenhauser – verhinderte Held des Abends gewesen, so war es diesmal die ganze Mannschaft, die glänzen konnte. Jeder der drei Spieler, denen TTF-Cheftrainer Dubravko Skoric das Vertrauen geschenkt hatte, steuerte am Freitagabend in der dreieinhalbstündigen Partie einen wichtigen Punkt bei in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle. Manche hatten damit gerechnet, dass er Simon Gauzy bringen würde. Doch er gab den drei Akteuren den Vorzug, die im Hinspiel dicht vor einem Sieg gestanden hatten, den Sack aber nicht zumachen konnten.

Der Plan ging auf, womit Skoric ein gutes Händchen bewies. „Kompliment an die Spieler für diese tolle, geschlossene Mannschaftsleistung und den selbstbewussten Auftritt, aber auch Kompliment ans Trainerteam“, lobte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Heute hat alles gepasst.“

Dyjas setzt frühes Ausrufezeichen

Ein gut aufgelegter Jakub Dyjas setzte gleich am Anfang ein Ausrufezeichen. Gegen Tiago Apolonia lieferte der 22-jährige Pole eine sehr gute Vorstellung ab und zeigte auch im mit 11:9 gewonnenen Entscheidungssatz Nervenstärke. Im Anschluss konnte Hugo Calderano gegen Patrick Franziska sein zuletzt gezeigtes hohes Niveau nur in manchen Phasen abrufen und unterlag dem gut aufgelegten deutschen Nationalspieler in fünf Sätzen. Besser machte es dann der Japaner Yuto Muramatsu, der gegen den früheren Jugendweltmeister Patrick Baum in vier Sätzen die Oberhand behielt – 2:1 für Ochsenhausen.

Calderano macht den Sack zu

Saarbrücken versuchte nun alles und wechselte Routinier Bojan Tokic ein, der das Hinspiel als Joker zugunsten der Saarländer entschieden hatte. Auch diesmal schien sich der Schachzug wieder auszuzahlen. Tokic nahm Hugo Calderano den ersten Durchgang mit 12:10 ab. Doch Letzterer drehte nun auf und zog durch zwei klar gewonnene Sätze auf 2:1 davon. Dann spielten aber die Nerven dem Ochsenhauser einen Streich – Durchgang vier ging abermals mit 10:12 weg, nachdem der TTF-Profi beim Stand von 10:9 einen Matchball nicht verwerten konnte. Im Entscheidungsdurchgang zeigte sich Calderano wieder gut fokussiert. Er hielt den bis zum Schluss gefährlichen Slowenen mit 11:8 auf Distanz und die TTF konnten den verdienten Halbfinaleinzug bejubeln.

TTF-Sportmanager Daniel Zwickl war begeistert. „Die Jungs waren heute alle fantastisch, sie haben alle daran geglaubt und auf hohem Niveau gespielt. Aber auch Saarbrücken war sehr gut. Es war ein Durchbruch für uns, nach der Final-Four-Niederlage gegen Saarbrücken und dem knappen Scheitern in der Champions League letztes Jahr gegen Düsseldorf. Jetzt stehen wir unter den vier besten Teams Europas und sind stolz darauf, das geschafft zu haben.“

Der Halbfinalgegner heißt nun Borussia Düsseldorf. Die TTF sind sicher nicht Favorit, aber auch nicht chancenlos. „Ich traue uns im Halbfinale durchaus etwas zu, wobei sicher einiges davon abhängen wird, ob Simon Gauzy bis dahin wieder in guter Verfassung ist“, so Kristian Pejinovic.

Champions League, Halbfinale: 1. FC Saarbrücken – TTF Liebherr Ochsenhausen 1:3. Ergebnisse: Tiago Apolonia – Jakub Dyjas 2:3 (8:11, 11:6, 9:11, 14:12, 9:11), Patrick Franziska – Hugo Calderano 3:2 (7:11, 11:6, 11:9, 6:11, 11:6), Patrick Baum – Yuto Muramatsu 1:3 (4:11, 7:11, 12:10, 8:11), Bojan Tokic – Hugo Calderano 1:3 (12:10, 5:11, 5:11, 12:10, 8:11).