TTF streben erneut Revanche an

Nur zwei Tage nach dem Schlagerspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga in Saarbrücken muss die Mannschaft von Cheftrainer Dmitrij Mazunov schon wieder zum Schläger greifen. Am Sonntag in Ehingen (Spielbeginn: 15 Uhr, Sporthalle Johann-Vanotti-Gymnasium) wollen die TTF gegen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell versuchen, eine weitere Revanche für eine von insgesamt drei Vorrunden-Niederlagen zu nehmen.

Nach der Niederlage im Hinrundenspiel gegen Saarbrücken musste Ochsenhausen am zweiten Spieltag nach Fulda – und auch da gingen die TTF leer aus. Am 25. August gab es eine überraschende 1:3-Niederlage für den amtierende deutschen Meister an der Rhön. Hugo Calderano fehlte den TTF damals an allen Ecken und Enden und Simon Gauzy hatte nicht seinen besten Tag erwischt und musste sowohl Ruwen Filus als auch Tomislav Pucar gratulieren. Auch Stefan Fegerl konnte seine Chancen nicht nutzen und unterlag Pucar knapp. Der junge Vladimir Sidorenko sorgte gegen Fan Bo Meng für den Ehrenpunkt.

Schmerzhafte Niederlage

Fulda-Maberzell gewann bis heute nur noch drei weitere Partien und steht auf dem drittletzten Tabellenplatz – umso mehr schmerzt die TTF die damalige Niederlage. Am Sonntag möchten die Ochsenhauser alles wieder geraderücken. Als Problem der Osthessen erwies sich im Lauf der Runde, dass man mit dem Kroaten Pucar und dem deutschen Nationalspieler Filus zwar über zwei richtig gute Spieler verfügt, doch die Position drei nicht adäquat besetzen kann. Den Weggang von Defensiv-Ass Wang Xi, der inzwischen für den ASV Grünwettersbach aufschlägt, konnte Fulda-Maberzell nicht wirklich kompensieren. Der junge Fan Bo Meng, Sohn des Trainers Qing Yu Meng, ist zwar hoch talentiert, aber noch nicht so weit, um in dieser extrem starken Liga Akzente zu setzen. Sein Vater und der erst einmal eingesetzte „Tischtennis-Weltenbummler“ Thomas Keinath können das ebenso nicht. Und die Doppel funktionieren bisher auch nicht sonderlich gut.

Vor Pucar und Filus aber müssen auch alle TTF-Asse auf der Hut sein, selbst ein Hugo Calderano schlägt sie nicht mal eben „zwischen Tür und Angel“. So oder so, die TTF wollen den fünften Heimsieg in dieser Saison einfahren. Cheftrainer Dmitrij Mazunov zeigt sich eher zuversichtlich. „Wir sind durch die Niederlage im Hinspiel gewarnt und werden Fulda nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt er. „Filus und Pucar sind zwei richtige Heißläufer, daher ist es unser Ziel, das Momentum von Beginn an auf unsere Seite zu ziehen.“