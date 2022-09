TTF streben dritten Heimerfolg an

Die TTF Liebherr Ochsenhausen empfangen in der Tischtennis-Bundesliga den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 14 Uhr). Der Aufsteiger steht nach drei Spieltagen und drei Niederlagen ganz hinten in der Tabelle – doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen.

Das erste Bundesliga-Spiel der Mainzer Vereinsgeschichte ging mit 1:3 in Bergneustadt verloren, wobei sich der FSV teuer verkaufte. Es folgte die Heimpartie gegen die „Übermannschaft“ aus Düsseldorf (0:3). Und zuletzt beim 2:3 in Mühlhausen gab sich Mainz nach drei Stunden und 20 Minuten Gegenwehr erst im Schlussdoppel geschlagen.

Mit dem moldawischen Linkshänder Andrej Putuntica, dem japanischen Defensiv-Ass Yuto Muramatsu – von 2016 bis 2018 selbst für die TTF aktiv – dem sehr schwierig zu spielenden Materialkünstler Luka Mladenovic, international für Luxemburg am Start, dem Türken Abdullah Yigenler und dem Italiener Carlo Rossi, einst Student am Liebherr Masters College, hat Mainz einen internationalen Kader zusammengestellt. Mladenovic hat in der jungen Saison bereits den Weltranglisten-21. Omar Assar klar besiegt, Putuntica Mühlhausens Rumänen Ovidiu Ionescu geschlagen und Muramatsu Steffen Mengel zersägt.

Ochsenhausen ist mit 6:0 Punkten perfekt in die Saison gestartet und hat nicht nur erfolgreich gespielt, sondern auch dreimal richtig gutes Tischtennis geboten. Klar, dass die TTF die Erfolgsserie gegen das Team aus der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz fortsetzen möchten. Und Ochsenhausen ist natürlich in der Favoritenrolle. Das bedeutet aber ebenso, dass die Mainzer nichts zu verlieren haben und ganz unbeschwert aufspielen können, während nahezu jeder von den Oberschwaben einen klaren Sieg erwartet.

Die TTF haben einen klaren Vorteil, wenn sie ihre volle Qualität ausspielen und wenn es gelingt, den hohen Level der drei Auftaktpartien erneut abzurufen. Und genau das möchte man tun. Die Ochsenhauser gehen nach den Heimsiegen gegen Fulda und Bad Königshofen sowie dem Auswärtserfolg in Bergneustadt top motiviert in die Partie.

Ob Kanak Jha und Can Akkuzu am Tisch stehen können ist noch unklar. Beide schlagen seit Donnerstag beim WTT-Turnier in Kasachstan auf und es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Verfassung sie zurückkehren. Doch der Kader der TTF umfasst aus gutem Grund diese Saison sechs Spieler.

„Wir haben einen tollen Start in die Saison gehabt“, sagt TTF-Trainer Fu Yong vor der Partie. „Nun kommt mit dem FSV Mainz 05 der Aufsteiger nach Ochsenhausen. Mainz hat schon beim letzten Auftritt in Mühlhausen gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen sein wird und dass man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Wir bereiten uns gut vor und wollen am Sonntag zu Hause den nächsten Sieg.“