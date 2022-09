TTF stocken Punktekonto auf 4:0 auf

Es ist eine enge, hart umkämpfte Partie zum Abschluss des zweiten Spieltags in der Tischtennis-Bundesliga in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle mit einem Happyend für die TTF Liebherr Ochsenhausen gewesen. Durch den 3:1-Erfolg gegen den TSV Bad Königshofen, gegen den die TTF am 23. September auch im Pokal ran müssen, haben die Oberschwaben ihr Punktekonto auf 4:0 aufgestockt und dürfen sich über einen perfekten Start in die neue Runde freuen. Drei Stunden Spieldauer und 10:7 Sätze zugunsten der TTF dokumentieren, dass es keine leichte Übung war.

Da Simon Gauzy – er war bereits zum WTT-Tunier in den Oman geflogen – nicht zur Verfügung stand, musste Kanak Jha Verantwortung übernehmen und als Nummer eins an die Platte gehen. Und der 22-jährige US-Amerikaner wurde dieser Rolle gerecht und ging als Leader voran. Zunächst musste er gegen den Kroaten Filip Zeljko antreten, einen unangenehmen Gegner, der sich zuletzt stark verbessert hat und inzwischen auf Platz 76 der Weltrangliste angekommen ist. Es wurde die erwartet schwierige Übung, bei der der Ochsenhauser sogar einen zwischenzeitlichen 1:2-Satzrückstand kompensieren musste, im vierten und fünften Durchgang dann aber relativ deutlich die Nase vorn hatte.

Nun war Can Akkuzu an der Reihe. Er war in der Nacht zuvor erst vom WTT-Feeder-Turnier aus Bulgarien zurückgekehrt und hatte dort sehr gut gespielt. Unter anderem hatte er den starken Taiwaner Chen Chien-An ausgeschaltet, erst im Viertelfinale erfolgte das Aus gegen den späteren Finalisten Zhou Kai (China) in fünf Sätzen. Akkuzu fühlte sich frisch und wollte unbedingt spielen. Somit blieb Samuel Kulczycki auf der Bank, der aber im Doppel an der Seite von Robles zum Einsatz gekommen wäre, was dann aber nicht mehr nötig war. Allerdings traf der Franzose in Bastian Steger auf einen sehr erfahrenen Gegner, der vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie früher sein mag, dafür aber vieles mit gutem Auge und vor allem reichlich Erfahrung kompensiert. Zudem hatte der frühere deutsche Nationalspieler einen guten Tag erwischt und ließ dem 25-jährigen Ochsenhauser beim 3:1 diesmal keine echte Chance. In der Rückrunde der Saison 2021/22 hatte Akkuzu Steger noch besiegen können.

Das dritte Match war nun richtungsweisend. Dort traf TTF-Zugang Alvaro Robles auf den deutschen Nationalspieler Kilian Ort. Eine Aufgabe, die der Linkshänder aus Spanien mit viel Übersicht löste. Er schlug seinen gewiss nicht schwachen Gegner ohne Satzverlust mit 11:6, 11:9 und 11:9.

Kanak Jha wollte im Duell der Spitzenspieler gegen Steger den Sack zumachen und anfänglich schien er auf sehr gutem Kurs zu sein. Mit 2:0 nach Sätzen ging der US-Boy in Führung und lag im dritten Durchgang mit 3:0 in Front, musste aber eine Toilettenpause einlegen und fand danach erst einmal nicht mehr in seinen Rhythmus. Der Satz ging an Steger und der nachfolgende noch deutlicher. Im Entscheidungsdurchgang wurde es eine ganz enge Geschichte. Zunächst war der Ochsenhauser obenauf (4:0), dann kam Steger auf 3:4 heran, Jha nahm ein Time-out, das ihm nicht half, denn kurz darauf stand es 7:4 für seinen Gegner. Er steckte aber nicht auf, ergriff wieder die Initiative und ging mit 8:7 in Führung. Bei 10:9 hatte er dann einen Matchball, konnte ihn jedoch nicht verwerten. Steger stand bei einer 11:10-Führung dann seinerseits dicht vor dem Sieg, doch der Ochsenhauser behielt die Nerven und durfte nach drei Punkten in Serie seinen Erfolg und damit den Sieg seines Teams bejubeln.

„Ich kann mit unseren bisherigen Leistungen in dieser noch jungen Saison wirklich sehr zufrieden sein und bin stolz auf die Jungs“, sagte Cheftrainer Fu Yong. „Wir haben letzte Woche hart und intensiv trainiert und waren gut vorbereitet. Kanak hat sehr gut gekämpft, aber auch die anderen haben mich nicht enttäuscht. Auf der heutigen Leistung können wir aufbauen und wollen genau da weitermachen.“ Kanak Jha zeigte sich glücklich, war aber auch ein bisschen müde. „Es war ein sehr enges Spiel gegen einen starken Gegner. Ich freue mich sehr für das Team und bin auch mit meiner eigenen Leistung recht zufrieden“, sagte er. „Ich denke, ich hatte in den beiden schweren Spielen einen guten Kopf und habe oft die richtigen Entscheidungen getroffen.“

„Ein sehr schweres Spiel war das heute, das sehr ausgeglichen verlief mit vielen engen Sätzen“, sagte Alvaro Robles. „Umso schöner, dass wir aufgrund unserer guten Mannschaftsleistung gewinnen konnten. Ich freue mich, dass ich auch zu unserem Sieg beitragen konnte.“

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic freute sich über eine tolle, homogene Teamleistung. „Besonders freut es mich für Kanak, der heute gezeigt hat, dass er auch Verantwortung übernehmen und als Nummer eins vorangehen kann, wenn Simon mal nicht spielt“, sagte er. „Es zahlt sich aus, wenn man den Jungs Vertrauen schenkt. Auch Alvaro hat mich heute sehr überzeugt.“ Der große Kader erweise sich schon jetzt als sehr positiv und gebe dem Trainer mehr Luft und Spielraum, gerade weil ständig irgendwo WTT-Turniere stattfinden würden. „Die größte Kunst ist die Disposition und das Management, um die Spieler zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu haben“, so Pejinovic. „Wahrscheinlich wird das für die nächsten Jahre so gelten.“

Die TTF gehören aktuell gemeinsam mit Düsseldorf und Bremen zu einem Trio mit weißer Weste an der Ligaspitze und belegen Platz zwei in der Tabelle, was nach zwei Spieltagen aber noch nicht allzu viel Aussagekraft hat. Am kommenden Sonntag müssen die TTF erstmals auswärts in die Box. Gastgeber ist der TTC Schwalbe Bergneustadt, der mit 2:2 Punkten in die Saison gestartet ist und als heimstark gilt.