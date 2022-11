TTF stehen vor richtungsweisendem Heimspiel

Viel Zeit zum Relaxen und Seele baumeln lassen bleibt den TTF Liebherr Ochsenhausen nach dem Pokal-Viertelfinale gegen Grenzau (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor) nicht. Bereits am Sonntag (Spielbeginn: 13 Uhr), steht für das Team von Cheftrainer Fu Yong ein wichtiges, richtungsweisendes Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga gegen den Post SV Mühlhausen an.

Die Oberschwaben stehen nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge – eine davon allerdings in Düsseldorf bei personellen Schwierigkeiten – derzeit mit 6:4 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, die Thüringer mit 4:6 Zählern auf Rang sechs. Bei einem Sieg wäre für die TTF das Signal gesetzt, an der Spitzengruppe dranzubleiben.

Welches Potenzial Mühlhausen hat, hat der Post SV vergangenen Sonntag in heimischer Halle gezeigt. Da wurde das in Bestbesetzung angetretene Fulda-Maberzell im Rekordtempo mit 3:0 und 9:0-Sätzen abgefertigt.

Mühlhausen konnte in der Vorsaison von Gauzy und Co. glatt mit 3:0 geschlagen werden – in der Rückrunde in Ochsenhausen. Das Hinrundenspiel in Thüringen hatten die TTF allerdings mit 1:3 verloren.

Ein altbekanntes Trio schlägt für die Postler auf, die als gut eingespielte, erfahrene Truppe gelten dürfen. Alle Spieler sind deutlich über 30. Die Nummer eins ist der 36-jährige Österreicher Daniel Habesohn, in der Weltrangliste auf Platz 62 geführt. Seine aktuelle Bundesligabilanz lautet 3:3. Ihm folgt der 33-jährige Rumäne Ovidiu Ionescu auf der Meldeliste, der im internationalen Ranking direkt hinter Habesohn auf Platz 63 gelistet ist. 2018 wurde er Vize-Europameister im Einzel, 2019 Vize-Weltmeister im Doppel mit Alvaro Robles, seinem langjährigen Doppelpartner auf internationaler Bühne. Da Ionescu als unberechenbar gilt und gegen die TTF zumeist in Spiellaune ist, ist seine bisherige Bundesliga-Bundesliga von 1:4 nicht unbedingt aussagekräftig. Steffen Mengel ist der Dritte im Bunde. Der 34-jährige Hüne wurde 2013 deutscher Einzelmeister. Er gilt als äußerst kampfstark. In der Bundesliga kann er derzeit eine positive Bilanz vorweisen (4:3).