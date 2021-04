TTF stehen unter Zugzwang

Da ist eindeutig mehr drin gewesen: Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben im ersten Play-off-Halbfinale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft in Saarbrücken eine sehr unglückliche 2:3-Niederlage kassiert. Somit lastet im Rückspiel am Samstag in der Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Halle (Spielbeginn: 19 Uhr) immenser Druck auf den TTF, die nun unter Zugzwang stehen und gewinnen müssen, um ein drittes Spiel, das am Montag in Saarbrücken stattfinden würde, zu erzwingen.

Schnell mit 2:0 in Führung

Dabei hatte das Team aus Oberschwaben, das dem Gegner mindestens ebenbürtig war, ganz souverän begonnen und war schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Simon Gauzy hatte dem Slowenen Darko Jorgic beim 11:8, 11:5, 11:6 ebenso wenig eine Chance gelassen wie danach Hugo Calderano dem Chinesen Shang Kun, dem er mit 12:10, 11:4 und 11:7 das Nachsehen gab.

Es roch zur Pause nach einem glasklaren Sieg der TTF, doch die konnten in keinem der nachfolgenden drei engen Matches den Sack zumachen – alle gingen sehr knapp an den Gegner. 12:9 Sätze für Ochsenhausen und dennoch eine Niederlage – so etwas kommt eher selten vor.

Knappe Fünfsatz-Niederlage

Hugo Calderano hätte eigentlich in seinem zweiten Einzel gegen Darko Jorgic alles klarmachen sollen, doch am Ende stand eine knappe Fünfsatz-Niederlage des Brasilianers auf dem Bogen, der seine zwei Sätze klar gewann und die anderen alle mit jeweils zwei Punkten Differenz verlor. Der 18-jährige Samuel Kulczycki hatte zuvor eine Klasseleistung gegen den Weltranglisten-16. Patrick Franziska gezeigt und – nach zwei vergebenen Matchbällen – mit 12:14 im Entscheidungssatz verloren.

So kam es zum abschließenden Doppel, in dem das Ochsenhauser Duo Simon Gauzy/Samuel Kulczycki zweimal nach Sätzen in Führung ging und am Ende ein knappes und bitteres 2:3 quittieren musste. So durften die Saarbrücker jubeln, nach einem erbittertem Kampf von drei Stunden und zehn Minuten.

„Das war schon bitter, aber das ist Tischtennis“

„Natürlich verdient die kämpferische Leistung und die Nervenstärke von Saarbrücken Respekt“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic, „doch wir hatten viele Chancen, den Sack zuzumachen. Das war schon bitter, aber das ist Tischtennis.“ Pejinovic analysierte, dass die Mannschaft „am Anfang genau auf den Punkt voll da“ gewesen sei und dann „trotz guter Leistungen etwas unglücklich verloren“ habe. „Insgesamt drei Matchbälle zum Sieg haben wir vergeben, die schmerzen nun schon, doch ich kann keinem einen Vorwurf machen“, so der TTF-Präsident. „Samuel hat gegen Franziska prima gespielt und auch unser Doppel mit Simon und Samuel hat stark gespielt und der gefährlichen Saarbrücker Rechts-Links-Kombination Franziska/Shang Kun das Leben schwer gemacht.“ Doch es habe leider nicht ganz gereicht. „Jetzt lastet ganz schön viel Druck auf unseren Schultern im Rückspiel am Samstag“, so Pejinovic.

„Wir können es schaffen, ein drittes Spiel zu erzwingen“

Fu Yong sah zwei gleichwertige Teams: „Beide Mannschaften haben eine Topleistung gezeigt. Es ist sehr schade, dass es nicht mit dem Sieg geklappt hat, zu dem wir mehrere gute Chancen hatten“, so der TTF-Cheftrainer. „Aber es ist noch nicht vorbei, am Samstag werden wir im Heimspiel alles geben und vielleicht klappt es ja dann. Wir können es schaffen, ein drittes Spiel zu erzwingen, wenn die Jungs eine ähnlich gute Leistung wie heute abrufen und wieder mit ganz viel Kampfgeist auftreten.“